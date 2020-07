L’importante ruolo degli animali domestici durante la pandemia

Uno studio basato su un sondaggio che ha coinvolto 1.300 partecipanti rivela i benefici degli animali domestici durante il lockdown

La quarantena ha rafforzato il legame tra le persone e i loro animali domestici. Un recente studio pubblicato sul Journal of Veterinary Behaviour e basato su quasi 1.300 risposte a un sondaggio dopo il lockdown suggerisce che gli animali domestici forniscono un beneficio per la salute mentale, emotiva e fisica delle persone.

Tre persone su quattro intervistate hanno risposto che il loro animale domestico (cane o gatto) li ha aiutati a superare il confinamento.

“Sapevamo che gli animali erano una fonte di sostegno e di salute per le persone, ma non lo avevamo mai misurato su una scala come questa. Se avevano già una buona connessione, questa è stata ulteriormente rafforzata”, spiega Jaume Fatjó, uno degli autori dello studio, della Università Autonoma di Barcellona.

Dei partecipanti allo studio, il 61,2% ha risposto sui cani e il 38,8%, sui gatti, cifre che coincidono con la presenza di animali a casa. Nel lavoro si evidenzia che l’interazione con gli animali domestici è aumentata, così come le coccole, i giochi e i baci.

Ma non è stato tutto semplice. Il 37% delle persone afferma che i cani hanno mostrato difficoltà a far fronte alla quarantena, che è stata invece meno problematica per i gatti (secondo l’autore quasi irrilevante). Uno dei motivi principali di questa tensione è stato il tempo ridotto della passeggiata. La questione che resterebbe da capire è se davvero i gatti non abbiano sofferto tanto o se, invece, i proprietari non se ne siano accorti.

Ora che la vita è ripartita come prima, però, dobbiamo fare uno sforzo e prestare maggiore attenzione ai nostri animali, che possono risentire di questi continui cambiamenti.

Molti di loro possono avere difficoltà ad adattarsi nuovamente alla solitudine…

Per consultare lo studio clicca qui

