Adottato da un rifugio, questo labrador ha imparato ad andare sullo skateboard ed è un vero talento [VIDEO]

Questo labrador sfreccia sulla tavola da skate senza paura e con una tecnica da far invidia anche ai migliori skaters!

Il piccolo è stato adottato da Mike, appassionato di skate, e dalla sua famiglia grazie a Labradors and Friends Dog Rescue, un rifugio per cani in California.

Diversi video mostrano Bamboo andare disinvolto sulla tavola, mentre si spinge con le zampe posteriori per guadagnare velocità. Il risultato è davvero incredibile, tanto che le immagini sono diventate virali sui social e i suoi profili di YouTube e Instagram contano migliaia di follower.

Il suo amico umano, Mike, è uno skateboarder da una vita e Bamboo si è abituato a corrergli accanto. Il ragazzo ha aiutato il cucciolo ad affinare le sue abilità in un vicino campo da basket, incoraggiandolo a giocare. Dopo alcuni mesi di pratica, Mike non riusciva a superare Bamboo: il cane lo superava ogni volta!

Bamboo non si è mai infortunato, perché Mike non gli ha mai permesso di andare sullo skateboard in aree pericolose e ripide. Inoltre, se il cane sente che qualcosa non è sicuro, salta giù dalla tavola e aspetta che il ragazzo la recuperi per lui.