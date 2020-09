Attore si accascia al suolo per finzione scenica. La reazione di un cane randagio commuove tutti i presenti

Pochi giorni fa, in Turchia, un cane randagio ha interrotto una performance teatrale di strada per confortare l’attore che si fingeva ferito.

Durante una rappresentazione teatrale che si stava svolgendo in piazza ad İzmit (Turchia), un cane randagio si è reso protagonista di un gesto che ha colpito tutti i presenti: si è avvicinato ad un attore che si fingeva a terra ferito e, con tutta la dolcezza di cui sono capaci questi animali, ha tentato di confortare l’uomo.

L’attore Numan Ertuğrul Uzunsoy, nei panni di un eroe turco nel momento in cui cade a terra ferito e in preda alla sofferenza, non si aspettava certo l’arrivo di un cagnolino che, non avendo chiara la differenza tra realtà e finzione, ha pensato di offrire conforto all’uomo.

“Il personaggio che interpretavo era ferito e soffriva. Era caduto da cavallo e respirava affannosamente” ha dichiarato l’attore al quotidiano locale Kocaeli.

Ovviamente era tutta finzione scenica ma l’adorabile ed inaspettata reazione dell’insolito spettatore non lo è stata affatto.

Mentre Numan giaceva a terra si è avvicinato il cane preoccupato, interrompendo la performance e accoccolandosi sul collo dell’attore che, inizialmente, non ha capito cosa stava accadendo:

“Ho sentito il calore sul viso. In primo luogo ho pensato che il mio coprotagonista si stesse avvicinando a me. Poi il cane mi ha leccato, annusato e si è stretto al collo”

Potete vedere esattamente cosa è successo nel seguente video:

All’attore turco non era mai successo nulla di simile e ha colto l’occasione per ricordare l’importanza di adottare questi dolcissimi animali che vivono in strada:

“È stato dato un buon messaggio per adottare e proteggere gli animali. Gli animali sono la nostra coscienza. Non dovremmo averne paura. Ho la pelle d’oca. Il mio personaggio si contorceva per il dolore e lui ha sentito il mio dolore”.

Il momento è stato emozionante e gradito un po’ da tutti. Il pubblico infatti si è messo subito ad applaudire anche se lo spettacolo è stato momentaneamente interrotto per portare fuori dalla scena quel dolce “intruso”.

Numan ha dichiarato di voler rintracciare il cagnolino per trovargli una famiglia, in modo da rendergli la gentilezza che ha avuto nei suoi confronti.

Fonte: Kocaeli

