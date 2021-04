Apricot, la dolcissima (e rarissima) gattina chimera con “due facce”  

Apricot è una gattina davvero speciale e rarissima. La sua particolarità? Avere un muso il cui colore è perfettamente diviso a metà.

Una famiglia del Tennessee (Stati Uniti) stava ristrutturando la sua nuova casa quando, dopo aver abbattuto un muro, si è trovata di fronte a due gattini appena nati. Uno di loro in particolare ha attirato subito la loro attenzione grazie ad una particolarità molto rara.

Si tratta di Apricot, gattina dal muso coloratissimo che, insieme a sua sorella Pretzel, è stata portata d’urgenza al rifugio Nashville Cat Rescue. Qui i due cuccioli sono stati accettati da una nuova mamma gatta che ora li sta allattando per farli crescere al meglio in attesa di un’adozione da parte di una famiglia umana.

Come potete vedere dalle foto, la particolarità di Apricot è di avere un volto per metà nero e per metà rosso. È un po’ come se il muso di due gattini si fosse fuso.

Kiki, una delle volontarie del centro, si prende temporaneamente cura di Apricot e pubblica su Instagram tante immagini della gattina che, nel frattempo, è diventata una vera star sui social.

La stessa ragazza ha spiegato che il motivo della particolarissima colorazione del muso della gatta è probabilmente dovuto al chimerismo genetico, un fenomeno molto raro che si verifica quando due embrioni si fondono e fa sì che un solo essere (in questo caso il gatto) contenga cellule con due diversi tipi di Dna.

Le chimere, spiega Kiki, hanno generalmente anche occhi differenti ma è presto per dire se sia anche il caso di Apricot, dato che è ancora troppo piccola per vedere il reale colore dei suoi occhi. Solo un test del Dna, può davvero capire se siamo di fronte ad una chimera.

Ora, non appena Apricot sarà sufficientemente cresciuta, potrà trovare una nuova famiglia pronta ad accoglierla.

Fonte: Nashville Cat Rescue Instagram

