Appu, il coraggioso golden retriever che ha salvato 150 persone in un incendio in India

Questo meraviglioso golden retriever di 18 mesi ha salvato un intero condominio da un incendio.

Appu ha soltanto un anno e mezzo ma è già un vero eroe. Questo dolce golden retriever che vive a Vasundhara Layout a Bengaluru, in India, ha prontamente avvertito la sua famiglia umana quando l’edificio in cui abita è andato a fuoco e così è riuscito a salvare le 150 persone che vi risiedono. (LEGGI anche: Questo golden retriever ha salvato la vita a un cerbiatto che stava annegando. Ora sono migliori amici)

All’inizio nessuno dei residenti dell’edificio si era accorto del fumo causato probabilmente da un corto circuito. Tuttavia, grazie all’incessante abbaiare di Appu, la sua “nonna umana” ha deciso di scoprire cosa lo preoccupava tanto, e proprio in questo modo ha notato le fiamme e ha avvertito il resto dei vicini.

I vicini sono stati informati e l’autorità per l’emergenza antincendio è stata contattata. Secondo i rapporti, i pompieri sono riusciti a spegnere l’incendio dopo due ore e grazie a questo cagnolino nessuno si è fatto male. L’enorme gratitudine nei confronti di Appu non si è fatta aspettare. (LEGGI anche: La storia della passeggera del Titanic che rifiutò un posto per salvarsi pur di non separarsi dal suo cane)

Dicono che i cani sono molto fedeli, che sono i migliori amici dell’uomo. Oggi ho scoperto che tutto era vero con i miei occhi. Ora sto pensando di adottare un cane”, ha detto uno dei residenti di questo condominio a Vasundhara Layout, in India.

Il palazzo dispone di 50 case in cui risiedono 150 persone. Tutti insieme hanno lodato e ringraziato Appu per aver salvato le loro vite. Se non fosse stato per il suo allarme, l’incendio si sarebbe diffuso prima che la gente potesse averne idea. Solo due appartamenti hanno subito dei danni con i mobili che sono stati bruciati, ma le persone sono tutte al sicuro.

Appu, un bellissimo eroe a quattro zampe!

Fonte: Daily Salar / India Times

