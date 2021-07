Trucchi e consigli per rimuovere i peli di cani e gatti da mobili, tappeti e pavimenti

Come pulire ed eliminare efficacemente i peli dei nostri animali da tutta la casa, tappeti e divani inclusi

Prendersi cura di un animale domestico è uno dei più grandi piaceri della vita, nonostante la casa e i vestiti pieni di peli. Per eliminare il manto del tuo amico a 4 zampe, avere sempre a portata di mano un rullo per pelucchi potrebbe essere scomodo e, soprattutto, fastidioso.

Allora come fare ad affrontare il problema dei peli su mobili, tappezzeria e vestiti? Di seguito troverai alcuni dei metodi migliori per mantenere in ordine e pulita la tua casa anche con un animale domestico.

Tenere pulito il cane

Il primo consiglio per arginare il problema dei peli in giro per casa è tenere pulito il tuo cane o gatto, questo è l’unico modo per evitare che i peli cadano dappertutto. L’uso di shampoo specifici lo manterrà pulito, con una pelle sana e un pelo lucido. E’ bene anche organizzare toelettature regolari, in modo da pulire l’animale da tutti i peli superflui.

Zone della casa off-limits

Un altro modo per avere in ordine e pulita casa, è mantenere il cane fuori da alcune stanze soprattutto se si tratta di una razza a pelo lungo. Ad esempio, se hai uno Shedder potrebbe essere meglio tenerlo fuori dalla camera da letto o dal salotto, in modo che la tappezzeria non si riempia di bava e i peli. (Leggi anche: Caldo estivo: come proteggere i nostri gatti?)

Routine di pulizia regolare

È importante sapere come rimuovere i peli dalle superfici per evitare problemi inutili. Ad esempio, eliminare la polvere dal tavolo e dal pavimento dopo ogni pasto ti aiuterà a evitare che i peli si depositino sui mobili o sul tappeto. Quindi, ti consigliamo di procedere regolarmente e quotidianamente con la pulizia dei pavimenti e dei mobili, soprattutto in quelle stanze dove Fido ama trascorrere la maggior parte del tempo.

Cure mediche periodiche

Uno dei modi migliori per mantenere la casa libera dai peli del cane o del gatto è assicurarsi che il tuo amico a 4 zampe stia bene e in salute, con cure e visite mediche periodiche. Ad esempio, assicurati che i cani con allergie prendano i farmaci appropriati, e che tutte le ferite e le lesioni siano sempre pulite e sanificate. Questo non solo assicurerà che il tuo amico peloso sia felice e in salute, ma aiuterà anche a tenere sotto controllo la sua muta.

Mantieni pulito il letto

Se il tuo cane ama rannicchiarsi sul tuo letto, ti consigliamo di inserire sempre un grande asciugamano o una coperta sull’area in cui giace. Per la pulizia basta scuoterlo bene, per poi strofinare alcuni fogli di asciugatrice sulla biancheria in modo che i peli vengano via.

Utilizza fodere e tappezzeria lavabile

In caso di animali domestici per tenere i peli lontani dai mobili e dalla tappezzeria, ti consigliamo di investire in fodere lavabili per il divano e per le poltrone; in questo modo, oltre a essere molto più facile la routine di pulizia, eviterai che i peli finiscano sui mobili e sul pavimento.

Investi in uno straccio specifico la polvere

L’uso di un aspirapolvere da solo non è il modo migliore per pulire casa dai peli di animali, poiché lo scarico può far sì che i peli ritornino nell’aria e si attacchino a superfici che potrebbero essere ancora più difficili da pulire.

Quindi, ti suggeriamo di utilizzare uno straccio umido o uno straccio specifico per la polvere in modo da rimuovere i peli di cane dal pavimento; ad esempio, sui pavimenti in legno uno spazzolone con uno straccio umido è particolarmente efficace, mentre sui pavimenti in piastrelle o in marmo una scopa umida sembra funzionare meglio. (Leggi anche: Ecco come gli animali domestici vedono la vostra casa)

Cambia i filtri dell’aria regolarmente

Se hai un animale domestico, probabilmente l’aria nella tua casa sarà piena di peli. Per assicurarti che questi non siano intorno a te, ti consigliamo di cambiare spesso i filtri del forno e dei sistemi di condizionamento dell’aria. Un altro consiglio è pulire regolarmente i condotti dell’aria della casa, in quanto ciò aiuterebbe a rimuovere eventuali accumuli di capelli o peli che potrebbero essere rimasti intrappolati.

Usa guanti di gomma per la pulizia dei mobili

Molti proprietari di cani ritengono che un guanto di gomma umido sia lo strumento più efficace per rimuovere i peli dai mobili. È semplicissimo: basta bagnare il guanto, strofinarlo su divani e sedie finché non si vedono i peli attaccati al guanto, quindi risciacquare e ripetere se necessario.

Investi in un aspirapolvere di alta qualità

L’acquisto di un aspirapolvere di alta qualità ti garantirà di avere una casa più pulita più a lungo. In commercio vi sono diversi modelli all’avanguardia, alcuni anche specifici per catturare i peli dei nostri amici a 4 zampe.

Scegli tappeti dello stesso colore del pelo del tuo animale

Se hai un tappeto o devi acquistarne uno, opta per un modello di un colore simile a quello del tuo animale domestico. Ad esempio, se il tuo cane è nero e il tuo tappeto è bianco, inizierà a sembrare sporco molto più rapidamente rispetto a un tappeto grigio o marrone.

Offri al tuo animale domestico una cuccia comoda

Un altro consiglio utile è scegliere una cuccia estremamente comoda, perché questo li scoraggerà dal dormire in altre zone della casa che poi si riempirebbero di peli. Ad esempio, se hai un gatto acquista un tiragraffi e vedrai che amerà trascorrere la maggior parte del tempo su questo accessorio, ideale anche per rilassarsi e dormire.

