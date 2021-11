53 cani destinati al macello sono stati salvati pochi istanti prima di essere uccisi

Il commerciante di carne canina, un indonesiano diretto a Sukoharjo, è stato arrestato dalla polizia

Una ennesima strage di animali è stata evitata, per fortuna. 53 cani domestici, rapiti e sottratti alle loro famiglie, sono stati trovati dalla polizia indonesiana piagnucolanti e tremanti di paura, legati all’interno di sacchi per la spazzatura nel retro di un camion; i loro musetti erano legati con spago o con fascette da elettricista, per impedire che mordessero o che abbaiassero. Erano in viaggio da più di dieci ore, destinati ad un macello illegale a Sukoharjo, sull’isola di Giava.

Il camion è stato fermato dalla polizia locale proprio mentre arrivava al macello dove ogni giorno vengono picchiati a morte una trentina di cani, la cui carne è destinata al consumo umano. L’uomo alla guida del tir degli orrori è stato arrestato con l’accusa di commercio illecito di carne di cane. I cani erano tutti poco più che cuccioli: la maggior parte di loro era deperita e ferita, e un cane è purtroppo morto per le conseguenze del viaggio. L’associazione animalista Dog Meat Free Indonesia è prontamente intervenuta per prendersi cura degli animali salvati:

Il cuore mi batteva forte nel petto mentre ci avvicinavamo al camion, perché potevo sentire il pietoso piagnucolio dei cani e poi li ho visti tutti legati nei sacchi, i loro morbidi musi chiusi con il filo metallico – ha raccontato l’attivista Lola Webber. – Erano estremamente traumatizzati e spaventati. Siamo arrivati ​​appena in tempo perché l’omicidio di solito avviene nelle prime ore del mattino. Siamo immensamente grati alle autorità per aver preso provvedimenti.

I cani salvati hanno ricevuto subito cure veterinarie di emergenza dai volontari e sono stati trasferiti poi in un rifugio. Si spera di poterli restituire alle famiglie alle quali sono stati sottratti, anche se sarà difficile trovare i proprietari degli animali – nonostante i molti appelli locali lanciati dagli ambientalisti. Se non sarà possibile ricongiungerli ai loro amici umani, saranno messi in adozione.

English In Comment BREAKING NEWS‼️ Pada tanggal 24 November saat lewat tengah malam, *Tim Divisi Bareskrim Polres Sukoharjo* melakukan penggerebekan di sebuah rumah jagal anjing yang diketahui telah beroperasi selama lebih dari 20 tahun dan memotong sekitar 15 – 30 anjing *SETIAP HARINYA!* Pemilik tempat ini ditangkap beserta sebuah truk yang secara ilegal mengangkut anjing dari Jawa Barat menuju Jawa Tengah Saat ini, tim kami masih sangat sibuk merawat 52 anjing yang berhasil diselamatkan. Kondisi mereka buruk tapi kami bertekad mengupayakan yang terbaik untuk memulihkan dan memberi mereka kehidupan yang lebih baik setelah mengalami hal yang sangat mengerikan.Kami bersyukur bahwa ke 52 anjing ini sudah dapat kami bawa dan berterimakasih kepada Kepolisian Sukoharjo 🙏🏻Terimakasih kepada Kapolres Sukoharjo, Bapak AKBP Wahyu Nugroho Setyawan, SIK M.PICT M.Krim dan Kasat Reskrim Polres Sukoharjo, Bapak AKP Tarjono Sapto Nugroho, SH, MH yang memimpin penggerebekan dan AIPTU Sulasno serta seluruh tim: IPDA Joko NursalimAIPTU Mashuri, SHBripka Agus SujatnoBripka Ferizal Y E, SH, MHBrigadir Ricky M, SHBriptu Alifan Siswandi RahmanBriptu Faisal Firman IBripda Sapto Tenang NugrohoBripda I Putu Agus JuniartaBripda Muhammad Yusuf JMyang telah membantu dengan pengintaian, penggerebekan dan semua yang perlu dilakukan sehingga misi ini berhasilKami akan memberi detil dan update lebih lanjut dalam beberapa hari kedepan, karena saat ini kami perlu fokus memulihkan anjing-anjing ini.Terimakasih kepada seluruh tim DMFI yang telah berada di Sukoharjo sejak minggu lalu untuk perencanaan dan persiapan segalanya serta atas bantuan menangani semua anjing tadi malam. Kalian tim yang hebat sehingga semua dapat berjalan lancar meski kurang tidur..Tapi keberhasilan kalian dalam menyelamatkan anjing – anjing ini lebih berarti jutaan kali ❤️@ganjar_pranowo @ridwankamil @kementerianpertanian @reskrim_sukoharjo @polisisukoharjo @masway_2003 @humas_poldajateng @infocegatansukoharjo@soloinfod Posted by Dog Meat Free Indonesia on Thursday, November 25, 2021

In Indonesia purtroppo, come anche in altri paesi del mondo, non vi è alcun divieto a livello nazionale al commercio di carne di cane per uso umano: finora sono stati i governi e le amministrazioni regionali ad agire contro questa orribile mattanza, mentre il governo si è impegnato solo a reprimere il commercio – come in questo caso, in cui il commerciante di carne è stato al centro di un’indagine della polizia locale che va avanti da mesi: per gli inquirenti, avrebbe coordinato le spedizioni di centinaia di cani da macello ogni mese.

Fonte: Dog Meat Free Indonesia

