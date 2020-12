Cercano adozione questi due dolcissimi cani, sfrattati di casa dopo la morte del proprietario per Covid

Non sono più giovanissimi, ma hanno bisogno di una casa e soprattutto di continuare a stare insieme: Nina e Rocky sono due dolcissimi cagnolini rimasti senza un tetto dopo che il loro compagno umano è morto per Covid-19 e che sia la moglie che figli di lui hanno deciso di non tenerseli più. Ora cercano qualcuno che dia loro amore incondizionato e che li accolga. Chi li vuole adottare?

È l’appello lanciato dalla LNDC, la Lega nazionale per la difesa del cane, e loro sono due cagnolini di circa 10 kg e di 8 anni lei e di 11 anni lui. Chi vuole accoglierli a casa dovrà entrare in contatto con la volontaria di LNDC Emanuela sezione Ostia.

“Purtroppo tanti cani e gatti sono rimasti soli a seguito del decesso per Covid-19 dei loro familiari e l’associazione si sta prendendo cura di moltissimi di loro, accogliendoli nei propri rifugi o nelle case dei volontari, con l’obiettivo di dare loro una nuova occasione di essere felici con una nuova famiglia”, scrivono dalla Lega.

Dopo una vita passata in famiglia, il loro compagno di vita umano è stato portato via dal Covid-19 e sia la moglie che figli hanno deciso di non tenere con loro queste due sfortunate creature. Attualmente si trovano in stallo a Roma, ma hanno bisogno di trovare una nuova casa tutta per loro e da cui non verranno nuovamente buttati fuori.

“Sia Nina che Rocky sono in buona salute, e non presentano alcun tipo di patologia particolare. Avendo sempre vissuto insieme, Nina e Rocky sono inseparabili, forse anche a causa della terribile perdita che hanno dovuto subire. Per questo motivo speriamo con tutto il cuore di trovare per loro un’adozione di coppia, affinché possano continuare a vivere insieme il resto dei loro giorni insieme a persone buone che vogliano dare loro una seconda occasione per essere felici. Questi due piccoletti sapranno sicuramente ripagarla con una gioia e un affetto senza pari”.

Nina e Rocky hanno perso il loro papà a causa del covid-19.Sono rimasti soli e cercano adozione in coppia ❤️Aiutiamoli sono così dolci ❤️❤️❤️ Posted by Lega Nazionale per la Difesa del Cane sez. Ostia on Tuesday, December 22, 2020

E allora fatevi avanti! Chiunque voglia dare amore e una casa a questi amorevoli pelosetti può contattare la volontaria di Lega Nazionale per la Difesa del Cane sez. Ostia Emanuela al 392.7015986.

Fonte: LNDC

