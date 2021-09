Adottare un cane ha incredibili effetti benefici su corpo e mente. E queste incredibili foto lo dimostrano

Gioia, serenità, sicurezza: gli animali domestici ci offrono questo e molto altro. Hanno lo straordinario potere di farci sorridere e stare bene. Per molte persone sono un vero e proprio antidepressivo. Per celebrare gli amici a quattro zampe torna anche quest’anno il calendario dell’Associazione ASPA (Anguillara Sabazia Protezione Animali), che dal 2006 si prende cura dei randagi abbandonati e maltrattati sul territorio di Anguillara Sabazia, in provincia di Roma.

Il calendario 2022 è arricchito dai meravigliosi scatti della fotografa Giosiana Giuliani, che mostrano il forte legame che si instaura tra cani, gatti e i loro amici umani, da più piccoli agli anziani (che molto spesso si ritrovano soli e trovano conforto proprio negli animali).

Per il terzo anno consecutivo ho realizzato un progetto fotografico che diventa il calendario dell’associazione. – spiega la Giosiana Giuliani – Anche questa volta, come fatto in precedenza, sono partita da un’idea, un tema, che trasformo poi in immagini: ho scelto di valorizzare il benessere che gli animali ci infondono. Per raccontarlo ho preso come modelli bambini e anziani, ritratti assieme agli animali, perché per molti aspetti sono particolarmente sensibili e sono decisamente portati a trasmettere le emozioni attraverso sguardi e gesti apparentemente semplici.