10 ottimi motivi per adottare un cane nel 2022

Il 2022 è appena iniziato, e se da sempre desiderate condividere la vostra vita con un cane è giunto il momento di fare questo passo.

“Anno nuovo, vita nuova” si dice. E i cani rivoluzionano la nostra vita, la rendono più ricca, festose e movimentata. Ma non solo. La loro presenza in casa è benefica sotto molti aspetti. La nostra salute, il nostro umore ne traggono giovamento.

Ecco perché adottarne uno. Vi suggeriamo 10 ottimi motivi ma sicuramente ce ne saranno molti altri:

Amore incondizionato

Anche gli amici e familiari più stretti si arrabbiano con noi e ci tengono il broncio. Un cane non lo farà, anche se decidiamo di portarlo dal veterinario e non gli offriamo le sue leccornie preferite. Ogni volta che ritorniamo a casa, magari dopo una giornata di lavoro, sarà sempre felice di vederci e pronto ad accoglierci con una sonora scodinzolata.

Salvare una vita

In tutto il mondo, milioni di cani vengono soppressi nei canili perché non vengono adottati. Accoglierne uno nella propria casa equivale dunque a salvare una vita.

Un cane in casa allunga la vita

Secondo uno studio svedese condotto su oltre 3 milioni di persone, chi vive con un cane ha anche un minor rischio di morire precocemente a causa di malattie cardiovascolari, soprattutto se i cani che si avevano in casa erano di razze da caccia come terrier, retriever e segugio.

Un cane fa bene al cuore

Secondo una ricerca dell’American Heart Association, convivere con un animale domestico, in particolare un cane, significa avere anche un cuore più sano, oltre che più grande, metaforicamente parlando. Tra i benefici, l’associazione cita l’esercizio fisico “obbligatorio”: i padroni dei 4 zampe camminano di più e più spesso e hanno il 54% in di più probabilità di raggiungere il livello raccomandato di attività fisica giornaliera. Non solo: hanno anche una pressione sanguigna e il colesterolo generalmente più bassi.

I cani abbassano il rischio di eczema infantile e riducono i sintomi dell’asma

Due ricerche in proposito, presentate dall’American College of Allergy, Asthma e Immunologia (ACAAI) durante il meeting annuale che si è tenuto a Boston, sostengono che il contatto con i cani in età infantile è in grado di proteggere dall’eczema e ridurre i sintomi dell’asma.

I cani fiutano i tumori

Questo non è strettamente un motivo per adottare un cane ma è innegabile che alcuni sono in grado di fiutare i tumori. È anche successo che l’amico a quattro zampe abbia salvato la vita al proprio compagno umano.

Non sarai più solo

Chi vive con un cane lo sa. Il nostro Fido non ci abbandonerà mai. Qualunque cosa facciamo, anche il cane vorrà farlo. Essi sono in genere animali sociali, che amano stare in compagnia. Uno studio del 2011 ha scoperto che chi vive con un cane è meno solo, meno depresso, generalmente più felice e aveva una maggiore autostima.

Non è necessario impostare la sveglia

L’orologio biologico di un cane sa quando Madre Natura e colazione chiamano. Se non ti svegli dal letto al momento giusto, sentirai una zampa amichevole sul petto.

Sarai più sociale

E non solo sul web. Chi vive con un cane suo malgrado dovrà uscire per fare una passeggiata e nel frattempo socializzerà con altre persone.

Riderai di più

Anche se amiamo guardare i video buffi dei gatti, nella vita reale, i cani sono quelli che ci fanno veramente ridere. Sia che stiano zigzagando per il cortile o che non riescano ad afferrare una pallina da tennis, i cani ci i9nvogliano a scatenarci. Diversi studi hanno persino esaminato cosa esattamente ci fa ridere e perché ridiamo dei cani più dei gatti, finché sanno che stiamo ridendo con loro, non di loro.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Ti consigliamo inoltre:

Adottare un cane è una scelta importante, irrevocabile. Una volta compiuta, non si torna indietro. Pensateci e se siete sicuri, correte al canile più vicino e rendete più ricca la vostra vita.