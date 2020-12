Abbandonato nella spazzatura, oggi è un cane poliziotto! La bella storia di Badger

Una storia piena di speranza. Badger ora sta aiutando a catturare i criminali e proteggere il pubblico nel Regno Unito.

Badger era uno dei quattro cocker spaniel di sei settimane scoperti abbandonati nel 2019 in un giardino nel Surrey, una contea dell’Inghilterra. I cuccioli sono stati trovati in condizioni di salute estremamente precarie, erano estremamente malnutriti, avevano la scabbia e infezioni croniche agli occhi e alle orecchie. Ma la vita aveva in serbo altri piani per loro, specialmente per Badger.

Un’associazione animalista britannica li ha accolti e salvati. Dopo settimane di cure e trattamenti, i cuccioli – che inizialmente avevano i nomi dei personaggi di Stranger Things: El, Lucas, Mike e Dustin (ora ribattezzato Badger) – sono stati adottati. Tutto andava bene nelle loro nuove amorevoli case, tranne per Dustin, che è stato riportato indietro.

“Dustin era sempre in movimento e aveva bisogno di stimoli costanti, questo era troppo per i suoi adottanti, quindi è tornato da noi. Lo tenevamo occupato nascondendo palline da tennis nei centri e giocando con gli odori. Lo adorava ed era davvero bravo a seguire il suo naso e trovarle, quindi abbiamo contattato la polizia per vedere se erano interessati ad assumerlo come nuova recluta!”, ha spiegato Jo Douglas del Millbrook Animal Center.

Sono passati sei mesi da quando Badger ha ottenuto il titolo ufficiale di cane poliziotto. Steph Barrett, l’ufficiale di polizia responsabile del nostro agente a quattro zampe racconta che, dopo tanto amore e addestramento, è riuscito a riacquistare la fiducia negli esseri umani.

Questo storia a lieto fine è senza dubbio un altro esempio della nobiltà e la capacità d’amore degli animali.

Fonte: Sassex Police

