Cane paralizzato scaricato in strada con sedia a rotelle e pannolini

Paralizzato e scaricato per strada senza pietà. È accaduto alla piccola Lunita, il cane abbandonato davanti a un negozio di toelettatura, legato insieme alla sua piccola sedia a rotelle.

Una scena straziante, sembra quasi incredibile che qualcuno possa essere capace di un tale atto di crudeltà, abbandonando un animale disabile e vulnerabile ma è accaduto davvero a Salta, in Argentina.

Lunita è stata lasciata per strada a faccia in giù nella sua sedia a rotelle, incapace di muoversi, insieme a una busta di pannolini.

Un video condiviso da Animal Shelters Near Me mostra le condizioni in cui è stata trovata la piccola. Per fortuna, un passante l'ha notata e ha contattato LUBA Salta, un'organizzazione di salvataggio, che l'ha portata in una clinica veterinaria locale, dove l'animale è stato curato. Le è stata data anche una nuova sedia a rotelle che le ha permesso di nuovo di camminare.

Il cane era riuscito anche a trovare una famiglia che lo adottasse ma purtroppo, dopo un breve periodo, Lunita è stata riportata all'organizzazione che si era occupata dell'adozione.

Fortunatamente, un'altra famiglia americana è intervenuta e si è presa cura di lei. Lunita ha riconquistato la vita che finora le era stata negata, circondata da altri cani, amata e con tanto tempo passato all'aria aperta grazie alla sedia a rotelle su misura che l'ha aiutata a muoversi.

La sua storia felice però finisce qui. Mentre stava cominciando a sentirsi a proprio agio e ad ambientarsi con la nuova famiglia adottiva, il cane si è ammalato e dopo un mese di ricovero presso il reparto di terapia intensiva dell'ospedale universitario locale è morta.

"Non la dimenticherò mai e quanto significasse per me. Ha cambiato la mia vita per sempre. L'ho amata così tanto" ha scritto la donna che l'ha adottata e accolta.

L'ultimo anno di vita di Lunita è stato il migliore che abbia mai avuto. Questo coraggioso cane ci ha insegnato che oltre ai nostri difetti, non dovremmo mai accontentarci e sperare nella felicità.

Rip Lunita!

Francesca Mancuso

