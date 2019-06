Questo cucciolo dorme a pancia in su come un umano (ed è assolutamente adorabile! 

Sono tanti gli animali che diventano delle vere e proprie star del web: c’è chi fa tenerezza, chi ha grandi occhioni, chi si comporta come se fosse un essere umano. Paningning, un simpatico cucciolo di cane bianco, vi lascerà sorpresi per il modo in cui dorme, guardate!

Sembra un orsacchiotto di peluche, ma ciò che l’ha fatto diventare amatissimo sui social, è il modo in cui dorme: sdraiato a pancia in su, in una posizione che di solito non siamo abituati a vedere nei nostri amici a quattro zampe.

Ma la proprietaria di Paningning, Shih Tzu, assicura che questa è l’unica posizione che piace al cucciolo e infatti raramente nel profilo Instagram creato per il cane, lo vedrete dormire in altro modo.

Ecco una carrellata delle immagini più divertenti

Dominella Trunfio