Dipinge il Chihuahua, facendolo diventare rosso: rapper nella bufera

Ha dipinto il suo cucciolo di Chihuahua, facendolo diventare rosso e per questo è finito in una bufera sui social. Stiamo parlando del rapper di Chicago Valee, forse sconosciuto ai più, ma molto seguito negli Usa.

Tutto è iniziato con una clip di 27 secondi in cui si vede il cane passeggiare fuori in una bella giornata di sole. Ma c'era un dettaglio che ha fatto infuriare i fan e gli utenti dei social: il suo manto era stato tinto completamente di un rosso ciliegia brillante.





In molti hanno fatto notare che il colorante poteva comportare rischi pericolosi per la salute del cane, ma Valee ha chiarito le preoccupazioni informando che la tintura era "colorante vegan edibile" . Nessun prodotto chimico, insomma.

Ma questo è sufficiente a giustificare un trattamento estetico che per nulla giova al cane, ma che viene fatto 'solo' per moda?

Era davvero necessario colorarlo di rosso? Fin quando non capiremo che gli animali non sono oggetti da trattare a nostro piacimento, non ci sarà speranza...

