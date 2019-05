Questo cane ha il cuore spezzato e non smette di coccolare il cuscino raffigurante il suo amico volato via

Per dieci lunghi anni non avevano mai passato neanche una notte separati. Spencer e Rocky sono stati amici per la pelle fin quando un tumore li ha separati. Rocky se n'è andato e Spencer aveva il cuore spezzato, non mangiava e non dormiva fino al giorno in cui ha ricevuto un bellissimo regalo: un cuscino raffigurante il suo compagno di vita che è riuscito a lenire in parte il suo dolore.

I due "cuccioli" amavano stare sempre insieme, il loro passatempo preferito era stare l'uno intorno all'altro, in questi lunghi anni non hanno mai dormito separati, ha raccontato Beth Fisher, la proprietaria dei cani, a The Dodo, aggiungendo:

"Rocky e Spencer dormivano nello stesso letto, mangiavano dalla stessa ciotola e camminavano sempre insieme quando uscivano."

Purtroppo però il tempo da passare insieme per i due dolcissimi cani è giunto alla fine poco tempo fa: durante una visita dal veterinario è stato diagnosticato a Rocky, il cane color miele, una massa tumorale maligna.

La tragica diagnosi è stata fatta troppo tardi per tentare qualche possibile trattamento, e ha lasciato solo una possibilità a Beth, quella di porre fine alla sofferenza del povero cucciolo.

"Rocky è stato addormentato il giorno stesso, è stato difficile elaborare la sua morte improvvisa, ma non possiamo immaginare quanto debba essere stato difficile per Spencer aver perso il suo fratellino".

Spencer aveva il cuore spezzato...

"Da quando Rocky è morto, Spencer si alzava di notte a vagare per la casa alla ricerca di suo fratello, e poi iniziava a piangere perché non riusciva a trovarlo."

I proprietari avevano pensato di mettere le ceneri di Rocky su uno scaffale in alto, nel posto esatto in cui i due dormivano, per mantenere la coppia vicina. Ma era evidente che Spencer aveva bisogno di qualcosa in più per aiutarlo a far fronte a quel lutto improvviso e devastante. Così, il papà di Beth ha ordinato un cuscino personalizzato con la faccia di Rocky stampata, cuscino sul quale Spencer ha cominciato a dormire fin da subito e che sembra aver contribuito a riempire il vuoto lasciato nel suo cuore.

"Non penso che Spencer riuscirà mai a superare la morte di Rocky, ma spero che sia in grado di imparare ad andare avanti senza di lui",

ha detto Fisher, aggiungendo poi:

"Speriamo che Spencer sia in grado di trovare conforto nel suo nuovo cuscino, e di prendere conforto da tutte le coccole che sta ricevendo dalla sua famiglia".

Silvia Romano

Fonte e foto