Chipper è un cane davvero speciale. Ama giocare con le bottiglie di plastica che trova abbandonate e questa sua passione si è trasformata in una vera e propria missione. Il cane contribuisce infatti, assieme alla sua proprietaria e ad altri amici pelosi, a tenere pulito l’ambiente che lo circonda raccogliendo ogni settimana non solo bottiglie ma anche spazzatura di altro genere.

Katie Pollak è l’orgogliosa “mamma umana” di Chipper, un cane che ha adottato a Mesa, in Arizona, quando era cucciolo. Da subito l’animale ha mostrato un grande interesse verso le bottiglie di plastica che trovava in giro abbandonate. Gli piaceva giocarci e le raccoglieva, poi piano piano la "missione bottiglie" è diventata un obiettivo quasi giornaliero.

Ora che ha 8 anni, Chipper è diventato un perfetto ma un po' singolare "operatore ecologico". Lui e un altro cucciolo aiutante, Quinci, si trovano spesso in giro intenti nella loro missione di ripulire un’intera area e lo fanno diverse volte alla settimana.

Chipper è molto bravo a nuotare e raccoglie le bottiglie abbandonate anche dall’acqua .

Naturalmente Katie porta con sé delle borse per raccogliere la spazzatura e alcuni piccoli sacchetti sono appesi direttamente alle pettorine degli animali. Con i suoi aiutanti è riuscita a far tornare a splendere diverse zone dato che Chipper, tra l’altro, non si limita a raccogliere solo bottiglie ma qualsiasi tipo di spazzatura sia sparsa in giro: lattine, vestiti scartati e anche vecchie scarpe.

Chipper è diventato un po' una celebrità in Arizona a causa della sua inconsueta passione per il riciclaggio e ha partecipato anche ad un programma televisivo. È molto conosciuto in rete e sono oltre 31.000 le persone che seguono Katie e i suoi aiutanti su Instagram dove la donna tiene traccia delle loro avventure.

Tra l’altro Katie sostiene che è stato l'interesse di Chipper verso la raccolta dei rifiuti ad averla ispirata e non viceversa, come si potrebbe pensare.

Dovremmo tutti imparare qualcosa dall'innato spirito ambientalista di questo cagnolino!

Francesca Biagioli