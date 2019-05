I cani sono dei veri e propri angeli custodi perché oltre ad essere compagni fedeli e leali, compiono una missione spirituale nei confronti della famiglia che li adotta. I nostri amici a quattro zampe riempiono la casa e ci aiutano a stare bene perché a loro non importa se sia belli o brutti, ricchi o poveri, ci amano per quello che siamo.

Chi ha un cane probabilmente lo sa da tempo, questi meravigliosi amici riescono a provare empatia e uno studio ha dimostrato che hanno il cosiddetto contagio emotivo. Avete mai notato ad esempio, che il loro comportamento cambia in base al nostro stato d’animo?

Ci sono cani da compagnia, cani guida, cani soccorso, quelli che tengono compagnia ai malati durante la pet therapy. Ma ognuno di loro svolge una missione spirituale in base al ruolo che svolge nella nostra vita.

I cani sono una terapia emotiva e un’ottima compagnia per renderci felici. Sono sensibili e hanno molta percezione, non dimentichiamo che ci sono cani che hanno salvato i loro padroni fiutando il tumore che stava crescendo nel loro corpo. Si fanno poi capire: scodinzolano, fanno gli occhioni dolci e ci chiedono attenzioni. Ma non solo, i cani sono amici che custodiscono altri segreti. Vediamo quali.

I cani ci offrono una protezione energetica

I cani custodiscono la nostra energia. Sono in grado di assorbire le nostre energie negative e poi eliminarle attraverso passeggiate, giochi e carezze. Molte volte quando ci sentiamo depressi, nervosi e tristi, ci basta accarezzare e coccolare il nostro cane per sentirci meglio. Fateci caso.

I cani ci scelgono

Sembra che siamo noi a scegliere loro, ma succede esattamente il contrario, anche se sembra difficile da credere e da spiegare. Ma quante volte siete andati in un canile e tra migliaia di cuccioli e cani, siete rimasti colpiti da quello che si è letteralmente buttato nelle vostre braccia?

I cani provano per noi un amore incondizionato

Il cane è il migliore amico dell'uomo, è risaputo. Il nostro cane ci ama per quello che siamo. A lui non interessa se siamo belli, brutti, alti, bassi, magri o in carne. Ci accetta per quello che siamo e ci mostrerà sempre un amore incondizionato, anche se ci allontaniamo per cinque minuti. Basti pensare a quanti cani rimangono ad aspettare i loro proprietari che non ci sono più.

I cani sono sensibili alle vibrazioni

L’esistenza di un cane ruota attorno alla nostra e quella della nostra famiglia. Loro percepiscono tristezza, angoscia, paura e tutte le altre emozioni. Ci capita spesso dopo una giornata difficile di sederci con loro sul divano e accarezzarli. Questo semplice gesto ci fa scaricare tensioni; per non parlare di quanto faccia bene la loro presenza ai bambini che crescono imparando a rispettarli.

