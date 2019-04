Getta sette cuccioli di cane nella spazzatura, incastrata da un video e arrestata

Gettati via come se fossero dei vecchi stracci. Immagini drammatiche quelle riprese da una telecamera cittadina, che mostrano una donna, che scende da una jeep bianca con in mano un sacchetto di plastica e lo getta accanto al bidone della spazzatura. Poi risale in auto e se ne va. Ma in quel sacchetto, ci sono sette cuccioli di cane appena nati.

Siamo a Coachella, nella parte meridionale della California e la freddezza di questa donna ci lascia a bocca aperta. Scende dalla sua auto per gettare l’immondizia. Con estrema disinvoltura apre il cassonetto, ma poi decide di lanciare il sacchetto a terra. Risale in macchina e se ne va.

In quel sacchetto ci sono sette cagnolini di appena tre giorni e per loro fortunatamente la storia è a lieto fine. Poco dopo, un passante sente dei lamenti, si avvicina al sacchetto e fa l’amara scoperta. I cuccioli ammassati uno sull’altro, con temperatura di 30 gradi, sarebbero sicuramente morti in pochissimo tempo.

L’uomo di nome John, ha subito avvisato le autorità locali che si occupano della tutela degli animali.

"Il buon samaritano ha giocato un ruolo fondamentale nel salvare la vita a questi cuccioli. Le sue azioni sono state eroiche e di alto valore umano. Non ci sono scuse per abbandonare i cuccioli, specialmente oggi che esistono numerose strutture in grado di poterli accudire e di trovare nuovi proprietari, è’ stato un atto vergognoso”, dice Chris Mayer, comandante del dipartimento dei servizi per la tutela degli animali.

Grazie alle telecamere e la targa dell’auto, la donna è stata identificata. Parliamo di Deborah Sue Culwell di 54 anni, arrestata con l’accusa di abbandono di animali.

Le autorità lunedì hanno confermato l'arresto della donna, che dovrà rispondere di sette capi d’accusa: nella sua casa aveva altri 30 cani tenuti in condizioni igienico sanitarie precarie. Tutti gli animali sono stati sequestrati e portati in un rifugio a Thousand Palms.

Per i sette cuccioli salvati, invece, si sono aperte le porte di MeoowzResQ”, un ente di beneficenza per il sostegno ed il salvataggio degli animali che si prenderà cura di loro finché non saranno pronti per essere affidati ad una nuova famiglia.

