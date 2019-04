Questo cane ha nuotato in mare per oltre 200 chilometri prima di essere salvato

Ha nuotato per oltre 200 chilometri al largo della costa thailandese, prima di essere salvata da un operaio. Una storia incredibile, quella di Boonrod, la cagnolina che ha sfidato le onde e lottato per la sopravvivenza.



La sua testa è spuntata nel mare del Golfo di Thailandia, quasi un miraggio per gli operai che stavano lavorando sulla piattaforma petrolifera. Non riuscivano a credere che, in mezzo al nulla, potesse esserci un cane.

Il cane è stato ribattezzato Boonrod che in thailandese significa “sopravvissuto al karma”, proprio perché la sua storia ha dell’incredibile. Gli operai stavano effettuando dei lavori di controllo, quando uno di loro aveva notato qualcosa che galleggiava accanto ai piloni della struttura.

Un pesce? Un delfino? L’operaio ha strabuzzato gli occhi quando ha visto che si trattava di un cane. Sorpresa dovuta al fatto che la piattaforma si trova a 200 chilometri dalla terraferma. Sperando che nessuno abbia buttato giù da un imbarcazione questo adorabile cane femmina, il suo salvatore ha ipotizzato che avesse nuotato per trovare finalmente una casa o la strada del ritorno.

Dopo essersi rifocillato e aver bevuto finalmente dell’acqua dolce, Boonrod ha dispensato coccole per tutti diventando la mascotte del gruppo. Adesso la cagnolina si trova in un rifugio della Watchdog Thailand dove sarà tenuta in osservazione ancora qualche giorno, prima che possa essere adottata dal suo salvatore!

Dominella Trunfio