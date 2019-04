Il miracoloso salvataggio di Billy, il cane rimasto intrappolato in un tunnel per sei giorni

Sei giorni sottoterra al freddo, senza mangiare né bere ma Billy, il Fox Terrier di 13 anni che era rimasto intrappolato in un tunnel sotto il canale di Borgogna in Francia, ce l’ha fatta. Una storia a lieto fine ricca però di polemiche e qualche colpo di scena.

Il cane era rimasto intrappolato mercoledì scorso nel tunnel vicino alla città di Saint-Usage, in Côte-d'Or, in maniera del tutto accidentale. Come fanno spesso i nostri amici a quattro zampe che per curiosità si infilano dappertutto. Il suo proprietario aveva immediatamente avvertito i vigili del fuoco per il salvataggio. Ma già dal primo intervento, i pompieri avevano capito che le condizioni non erano ideali per la buona riuscita dell’operazione.

Appena iniziati i soccorsi, infatti, uno dei subacquei era rimasto bloccato nel tunnel, erano intervenute poi forze dell’ordine e perfino, gli speleologici che invano, avevano cercato di localizzare il cane.

Dopo diversi e vani tentativi, la prefettura locale aveva diramato l’ordine preciso di lasciar perdere perché l’operazione era troppo rischiosa per i soccorritori. Una decisione che non era piaciuta agli animalisti e ad alcuni media locali, tanto che sui social, era iniziata una vera e propria battaglia per salvare Billy.

A quel punto, il prefetto aveva fatto un passo indietro, spiegando di non aver però vietato ‘un intervento volontario da parte degli speleologici”.

Era iniziata così una task force, tra sub, speleologici e soprattutto volontari, il servizio VNF aveva fatto abbassare il livello dell’acqua del canale di circa 20 centimetri, facilitando così il salvataggio di Billy.

Dopo aver scavato una galleria, Billy è stato salvato ed è corso tra le braccia del suo proprietario. I veterinari assicurano che sta bene e passata la paura, potrà tornare a condurre la vita di sempre.

