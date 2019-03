Hill's richiama questi mangimi per cani. Tutti i LOTTI

Si aggiungono altri lotti al richiamo volontario della Hill's Pet Nutrition di prodotti umidi per cani. L'aggiornamento segue il ritiro dello scorso Gennaio, quando numerosi mangimi per cani furono richiamati per eccesso di vitamina D.

Quali sono i rischi?

"Sebbene la vitamina D sia un nutriente essenziale per i cani, l'ingestione di livelli elevati può portare a potenziali problemi di salute a seconda del livello e della durata dell'esposizione. I cani possono presentare sintomi come vomito, perdita di appetito, aumento della sete, aumento della minzione, eccessiva salivazione e perdita di peso", spiega l'azienda.

La vitamina D, se consumata in livelli molto elevati, può portare a gravi problemi di salute nei cani, inclusa l’insufficienza renale.

I lotti ritirati

I lotti di prodotti umidi per cani coinvolti sono stati distribuiti attraverso negozi per animali, e-Commerce e cliniche veterinarie. Non sono coinvolti alimenti in formato secco, alimenti per gatto o snacks.

Hill's™ Prescription Diet™ Canine k/d 370g, sku 8010U, numero lotti: 09.2020T27, 09.2020T28, 10.2020T26

Hill's™ Prescription Diet™ Canine r/d 350g, sku 8014U, numero lotto: 09.2020T28

Hill's™ Science Plan™ Mature Adult Canine Pollo 370g, sku 8055U, numero lotto: 11.2020T25

Hill's™ Prescription Diet™ Canine i/d 360g, sku 8408U, numero lotti 102020T18, 09.2020T27

Cosa fare

Si prega di controllare le scorte disponibili e identificare gli eventuali prodotti interessati.

I lotti di prodotti interessati dovrebbero essere rimossi e restituiti a Hill's.

I proprietari di cani che hanno consumato uno dei prodotti elencati e che manifestano uno di questi sintomi, devono contattare il loro veterinario. Nella maggior parte dei casi, è previsto un completo recupero dopo l'interruzione dell'alimentazione.

Si prega di contattare 800 701 702 per domande o ulteriori chiarimenti.

Per ulteriori informazioni, servizio clienti all'indirizzo [email protected]