Maggie, la cagnolina che ripulisce i parchi di Londra dalla plastica

Una vera e propria eroina della raccolta differenziata. Parliamo di Maggie, il cane che pulisce l’Avery Hill Park di Londra: durante le sue lunghe corse e passeggiate raccoglie bottiglie di plastica.



Ha cinque anni e a Londra è diventata il simbolo della lotta alla plastica che come sappiamo, è la prima fonte di inquinamento al mondo. Maggie, un incrocio tra un Rottweiler e un Labrador, ama raccogliere le bottiglie abbandonate nel parco, facendo un grande servizio alla comunità (che dovrebbe però evitare di sporcare).

Secondo la proprietaria Susan Parr, Maggie è una vera e propria spazzina. Mentre prima faceva qualche dispetto rubando palline, guanti e cappelli, adesso si dedica all’ambiente.

Durante le passeggiate al parco raccoglie le bottiglie e le porta a Susan che poi, come prevede il lavoro di squadra, le getta correttamente tra i rifiuti.

