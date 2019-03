Mera si unisce da sola a una spedizione e diventa il primo cane a conquistare l'Himalaya

Mera, la prima cagnolina che conquista la cima di una montagna dell'Himalaya e trova una casa!

Ha sfidato la neve, il freddo e le vertigini, ma alla fine ha raggiunto la vetta assieme agli scalatori. Parliamo di Mera, la cagnetta randagia che ha scalato il Baruntse, una montagna di più di 7mila metri in Nepal aggiudicandosi il primato.

Ha raggiunto un record mondiale probabilmente in maniera inconsapevole perché questa allegra cagnetta Mera, con le proprie forze, ha accompagnato spontaneamente la spedizione guidata dall’americano Don Wargowsky.

Di incontri in altitudine se ne fanno tanti, i cani si uniscono agli umani, ma finora nessuno si era mai spinto oltre i 6500 metri contando solo sulle proprie zampe e senza alcun tipo di equipaggiamento.

Come racconta Don Wargowsky sui propri social, l’incontro con Mera è avvenuto il secondo giorno a 5mila metri di altezza. L’uomo aveva già visto la cagnolina in un villaggio di Khare, così incuriosito ha lasciato che l’animale li seguisse. Per quattro giorni Mera ha camminato fino al campo base Baruntse, poi ha accompagnato due scalatori fino a un altro campo di 6130 metri e infine, anche se stanca e un po’ dimagrita, è andata in fondo.

Don Wargowsky per impedirle di seguirli, convinti che non ce l’avesse mai fatta, aveva deciso di legarla e di riprenderla poi al ritorno. Ma non c’è stato nulla da fare: la cagnolina ha staccato la corda e si è unita alla spedizione.

Guarda tutta la sua meravigliosa avventura:

Così è diventata parte del team per la sua determinazione e tutta questa fatica l’ha finalmente ricompensata: Mera, ribattezzata Baru, in onore della montagna conquistata, è tornata a casa con Wargowsky e adesso riceve amore e coccole. Quando si dice che sono gli amici a quattro zampe a decidere con chi vivere!

Dominella Trunfio