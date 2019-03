Toto è stato adottato! Trova casa il cane che aspettava il proprietario defunto fuori dall'ospedale

La sua storia sta facendo il giro del mondo. Un labrador è rimasto per una settimana fuori dall'ospedale in cui era ricoverato il suo amico umano. Toto, è questo il suo nome, lo ha atteso per 7 lunghi giorni, sperando di rivederlo ma l'uomo è morto.

Un nuovo Hachiko, questa volta argentino, sta commuovendo il mondo. Il labrador di 6 anni ha atteso speranzoso il suo amico davanti alle porte dell'ospedale Pablo Soria, a San Salvador de Jujuy, in Argentina.

Purtroppo non sapeva che non l'avrebbe più rivisto. Il cane spesso andava a fargli visita insieme ai parenti mentre l'uomo era ricoverato. Ma durante l'ultimo viaggio, la famiglia del defunto ha dimenticato Toto in ospedale. In realtà, si teme che lo ha abbandonato lì.

Il povero animale, ignaro, è rimasto immobile in attesa di rivedere l'uomo con cui aveva trascorso gran parte della sua vita.

La sua storia ha commosso tutti ed è stata condivisa sui social network da un'organizzazione che si occupa di tutela degli animali. Dafne Rodríguez, membro dell'organizzazione, ha spiegato che Toto è alla ricerca di una nuova famiglia che possa prendersi cura di lui.

Tra l'altro il labrador, visitato di recente da un veterinario, ha un tumore a una zampa quindi subirà un intervento chirurgico nei prossimi giorni. Sarà l'organizzazione a pagare le spese per l'operazione.

Más fotos de #Toto, el perro que espera a su dueño en la puerta de un hospital en #Jujuy sin saber que su dueño falleció. pic.twitter.com/Jd4F5A5j7D — Gabriela Inglese 🇦🇷 🇻🇪 (@GabrielaInglese) 13 marzo 2019

Toto si riprenderà presto ma ciò di cui avrà davvero bisogno, dopo le cure mediche, sarà una famiglia che possa accoglierlo.

Amici argentini, fatevi sotto!

AGGIORNAMENTO DEL 20 MARZO

Dopo gli appelli e le richieste di aiuto provenienti da tutto il mondo, il labrador è stato adottato. Toto ha trovato una famiglia che lo aspetta a braccia aperte una volta dimesso dalla clinica veterinaria. La sua nuova casa avrà un grande giardino dove il cane potrà giocare, ma recintato per evitare che possa fuggire per tornare all’ospedale dove ha atteso il suo defunto proprietario. Per lui inizia una nuova vita e ne siamo felici!

Francesca Mancuso