Questi beagle potrebbero morire tutti: su di loro stanno testando un nuovo pesticida

Costretti a ingoiare pesticidi e se riescono a sopravvivere gli viene comunque praticata l’eutanasia. Parliamo di beagle utilizzati come cavie da laboratorio, una realtà che in pochi mostrano, un orrore che dobbiamo al più presto fermare.

Trentasei beagle sono in pericolo. Dopo una breve vita passata in gabbia, al freddo e senza spazio vitale per muoversi, costretti a mangiare pesticidi per la sperimentazione, adesso rischiano l’eutanasia.

Sono cave da laboratorio, usate da Dow AgroSciences in un laboratorio del Michigan per testare un nuovo fungicida che dovrebbe essere commercializzato nel 2023 e "che offrirà agli agricoltori un controllo curativo e protettivo delle malattie di un'ampia gamma di agenti patogeni in più colture".

A denunciare la situazione è la Humane Society degli Stati Uniti (HSUS) che mostra una situazione shock sul destino dei beagle, che come sappiamo sono i cani più gettonati, per gli esperimenti in laboratorio.

Ne avevamo già parlato, questa razza canina viene selezionata per la taglia, per il pelo, per il temperamento docile e per la resistenza cardiaca. Su questi sfortunati animali non vengono risparmiati test sulla tossicità di sostanze industriali, trapianto di organi, test su chemioterapie, scosse elettriche e altri terribili orrori.

Nel laboratorio del Michigan, secondo HSUS, si fanno 100 giorni di esperimenti l’anno su beagle e segugi e secondo le stime sarebbero 60mila i cani che vengono sacrificati. Perché, se riescono a sopravvivere ai pesticidi, vengono comunque uccisi con l’eutanasia perché non servono più.

Un orrore indescrivibile documentato da un investigatore sotto copertura della HSUS che ha assistito alla sperimentazione di un fungicida che viene fatto mangiare ai cani per testarne la tossicità.

Tutti cani che vengono da allevamenti intensivi che paradossalmente hanno regolare licenza. I cani saranno sottoposti a eutanasia a luglio, per questo l’organizzazione lancia una petizione per riuscire a salvarli tutti e trentasei.

SALVIAMO I BEAGLE!

Firma la petizione e chiedi a Dow AgroSciences di interrompere immediatamente i test e rilasciare i 36 cani alla Humane Society degli Stati Uniti. Tutte le firme che raccogliamo verranno consegnate direttamente a Dow.

Aiutaci a fermare questo orrore:

FIRMA LA PETIZIONE

Dominella Trunfio