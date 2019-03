Cucce per animali randagi riscaldate ad energia solare: il progetto di due studenti turchi

Due studenti di una scuola superiore della provincia di Kütahya, in Turchia occidentale, hanno progettato e costruito una cuccia per animali randagi che viene riscaldata utilizzando l'energia solare. Molto economico, questo rifugio può essere utile ai tanti animali randagi che si trovano ad affrontare il freddo.

Oğuz Özgür e Ahmet Ercan Kaya del liceo artistico Ahmet Yakupoğlu hanno avuto l'idea di questo progetto dopo aver visto i cani che vivono nel loro cortile di casa soffrire a causa di condizioni climatiche molto difficili.





Dopo aver ricevuto il sostegno dal loro insegnante di biologia, gli studenti hanno sviluppato queste speciali cucce che raccolgono l'energia solare e la immagazzinano in una batteria che la trasferisce poi in un tappetino sulla base della cuccia per tenere gli animali al caldo.

Un progetto nato davvero dal nulla e con pochissimi fondi. Muzaffer Efe, l'insegnante di biologia responsabile del progetto, ha dichiarato all'Anadolu Agency (AA) che gli studenti hanno preparato la bozza del progetto e raccolto i materiali necessari, aggiungendo che il costo totale del progetto era di circa 100 lire turche (19 dollari ovvero poco meno di 17 euro).

Efe ha detto di essere orgoglioso dei suoi studenti, aggiungendo che l'aspetto più importante non è tanto il valore tecnico del progetto quanto quello umano.





"Cerchiamo di cambiare il modo in cui le persone guardano gli animali randagi perché hanno il diritto di vivere in questo mondo tanto quanto noi", ha dichiarato.





Non è il realtà la prima volta che un progetto del genere viene proposto. Vi abbiamo già parlato ad esempio delle cucce realizzate a partire da materiali riciclati e con tetto fotovoltaico realizzate da un’associazione di Santo Domingo per i cani di strada.





Francesca Biagioli