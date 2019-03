CERCASI CHICCO: rubano l'auto con il cane a bordo. La ritrova, ma il volpino non c'è più!

Gli hanno portato via l'auto con dentro Chicco, il suo amato volpino. Un anziano che vive a Bitonto, in provincia di Bari, è alla disperata ricerca del suo compagno di vita, rubato insieme alla sua vecchia panda.

Grazie all'appello inviato sui social, i malviventi gli hanno restituito la macchina ma non il cane. Sul cofano, inoltre, i ladri hanno lasciato un messaggio di scuse.

È una storia triste quella che sta vivendo in queste ore l'uomo vittima del furto. Mentre l'anziano era alle prese con la potatura degli ulivi, nel suo uliveto di Trizzi, qualcuno si è avvicinato alla macchia dove si trovava Chicco. Quest'ultimo dormiva beatamente nel bagagliaio dell'auto, una vecchia Fiat Panda verde, con il portellone posteriore aperto.

Approfittando della distrazione dell'uomo, i ladri si sarebbero introdotti nella vettura e, senza accorgersi dell'animale, hanno messo in moto e sono scappati. Il portellone si è chiuso per la grande velocità non lasciando il tempo al volpino di scendere dall'auto, fuggita lungo la strada provinciale 108 Terlizzi-Palombaio-Mariotto.

Accortosi del furto, l'anziano ha denunciato l'accaduto. Da lì è partita una gara di solidarietà anche sui social. Ieri sera, i ladri hanno fatto trovare all'uomo l'auto rubata con una scritta di scuse sul cofano:

"Scusami per quello che ti ho fatto, non avevo visto il cane. Te l'ho fatto recuperare"; e, riferendosi al cane: "Te l'ho lasciato dentro perché non voleva farsi mettere il guinzaglio".

Ma non era quella la cosa più preziosa per lui. Il suo Chicco infatti non era a bordo. I familiari raccontano:

"Non smette di piangere un attimo: quel cane per lui è come un figlio, è l'unica cosa che gli è rimasta".

Chicco non è ancora tornato a casa. Non si sa ancora se sia riuscito a fuggire, se sia stato abbandonato o se vive coi malviventi che hanno rubato l'auto.

Gli ultimi aggiornamenti:

Le ricerche del povero volpino stanno andando avanti e l'uomo spera che il suo amico a quattro zampe possa tornare presto a casa. Se vivete in zona e lo vedete, chiamate il numero 3274650709.

LEGGI anche:

Francesca Mancuso

Foto