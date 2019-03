Una cuccia interamente fatta a mano a forma dell'ambitissimo Trono di Spade per tutti gli appassionati di cani e gatti che stanno facendo il conto alla rovescia per l'uscita della nona stagione di Game of Thrones.

A produrla un'artigiana su Etsy specializzata proprio nella costruzione di cucce particolari e personalizzate. Inizialmente commissionata da un cliente, è ora messa in vendita su ordinazione nel noto marketplace del fai-da-te.

Il trono cuccia è perfetto per gatti o cani di taglia media ed è essenzialmente una struttura ricoperta di gommapiuma, foderata in tessuto morbido e decorata con spade dipinte in colore argento realizzate con nastri. Completa il tutto un cuscino morbido che i mici possono utilizzare anche per affilare le unghie.

A quanto pare, come specificano i produttori, la cuccia può adattarsi anche a due animali domestici. Del resto, si sà, la battaglia per difendere questo posto caldo e onorevole, fa parte "del gioco". A maggior ragione visto il costo!

La cuccia GOT è, infatti, venduta alla "modica" cifra di 246 Euro, ma, come promette sulla sua pagina MadeforPets con questo "ambito" letto " il vostro animale domestico diventerà sicuramente la stella di Instagram ".

Una cuccia esclusiva, insomma, non proprio per tutti, esattamente come il trono a cui si ispira. Con la speranza che, a differenza di quest'ultimo, sia almeno comodo!

Simona Falasca