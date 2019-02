Era stata abbandonata sull’autostrada, ma il destino le ha regalato una sorpresa. Parliamo di Pina, la cagnolina ritrovata vicino la carreggiata che è stata adottata in una caserma di polizia e adesso sarà addestrata per tenere lezioni di legalità nelle scuole.

Se vi piacciono le storie a lieto fino, eccone una che arriva dritta al cuore. Purtroppo non passa giorno che non documentiamo abbandoni di animali, nei casi più estremi i nostri amici a quattro zampe vengono lasciati nell’autostrada dove, se non salvati in tempo, trovano subito la morte.

Per fortuna Pina è adesso sana e salva. Parliamo del pointer femmina trovato sull’A29 Palermo- Mazara del Vallo e salvato miracolosamente dagli agenti della polizia stradale di Trapani che lhanno subito soccorsa e portata in caserma. Di questa cucciolotta di appena un anno e mezzo si è innamorata anche la poliziotta Adelaide Tedesco che l’ha fatta visitare e sterilizzare.

In attesa di una famiglia, Pina è rimasta in caserma, ma in pochi giorni ha conquistato davvero tutti.

Così alla fine è stata adottata dalla caserma e arruolata per tenere lezioni di legalità nelle scuole. Grazie all’associazione Cs Rescue Dog di Palermo ha già iniziato un percorso formativo di socializzazione.

Vi piacciono le storie a lieto fine? Lei è Pina il pointer ritrovato sull' A29 dalla #poliziastradale di Trapani qualche giorno fa. Bene, Pina non solo è stata adottata dalla caserma, ma è stata anche arruolata 😃 sarà addestrata e potrà tenere lezioni di #legalità nelle scuole pic.twitter.com/LWuyTxxGv9 — Polizia di Stato (@poliziadistato) 18 febbraio 2019

In tantissimi dopo l’annuncio su Facebook si erano offerti di trovarle una casa, ma Pina la casa l’ha già trovata ed è pronta a distribuire coccole a chi l’ha salvata!

Dominella Trunfio