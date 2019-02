Un cane e due maiali sono stati gettati dentro al canale di Galatone come vecchi stracci che non servivano più. Le zampe del pastore tedesco erano state legate con delle fascette e l’animale era stato poi avvolto in una busta di plastica. Tutti i maiali sono morti.

Il lieto fine c’è solo per il pastore tedesco che nonostante le angherie è riuscito a salvarsi. Una storia agghiacciante quella successa in Puglia dove un allevatore ha gettato cane e maiali dentro al canale con il chiaro intento di disfarsene. Le autorità adesso indagano per scoprire nome e cognome di chi è stato capace di un gesto tanto crudele.

Gli animali erano nel canale quando un passante se n’è accorto, avvertendo subito la direttrice del canale cittadino. Il pastore tedesco di sei anni aveva le zampe immobilizzate da fascetta di plastica nera ed era avvolto da un sacchetto. Gli arti erano anche legati con una corda per assicurargli una morte lenta e sofferente.

Chi è stato capace di una violenza simile?

Le immagini strazianti:

Una brutta fine per i maiali che come sappiamo non sanno nuotare e difficilmente con il peso riescono a non annegare, mentre il cane pastore piano piano era riuscito a sfondare quel sacco, facendo sbucare fuori almeno la testa per respirare.

Immediato l’intervento delle forze dell’ordine che hanno portato in salvo il cane affidandolo una volontaria senza passare dal canile ed evitargli così ulteriori traumi. Purtroppo però, dopo la visita, i veterinari hanno riscontrato un tumore. Che il proprietario se ne sia disfatto per non affrontare le conseguenze della malattia e prendersi delle responsabilità?

Sconcertata anche la comunità di Galatone. Sulla vicenda è intervenuto perfino il sindaco Flavio Filoni.

"Non ci sono parole per descrivere la situazione disumana a cui abbiamo assistito oggi, un cane legato per le zampe, costretto in un sacco e gettato come un rifiuto nel canale, insieme alle carcasse di due maiali".

Adesso il cane, compatibilmente con la sua malattia, sta meglio ed è già in una famiglia lontano dall’orrore.

