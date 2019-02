La propietaria dipinge di rosa le orecchie del suo cane, che ha una reazione allergica e ne perde uno

Purtroppo c’è ancora chi pensa che gli animali siano dei giocattoli da umanizzare, colorare e trasformare a proprio piacimento e la cosa più agghiacciante è che queste stesse persone, pensano di voler bene al proprio cane, gatto e via dicendo.

Questa storia ha del surreale e vorremmo tanto che non fosse vera, purtroppo però non è la prima volta che raccontiamo episodi simili, denunciando maltrattamenti, perché di questo si tratta.

Il cane che vedete si chiama Diffy e sfortunatamente per lui, appartiene a una donna di Bangkok che da tempo, sfoggia foto del povero cucciolo con le orecchie dipinte di rosa e una sorta di pannolino con il guinzaglio.

Sui social si vanta della bellezza del suo cane, secondo lei una bellezza dovuta proprio a quelle orecchie rosa chiaramente tinte alla maniera in cui normalmente noi lo facciamo con i nostri capelli. Tingi che ti ritingi, l'agonia è finita nel peggiore dei modi.

Il 6 febbraio Diffy dopo la tinta di 40minuti ha avuto una bruttissima reazione allergica che la donna racconta sempre su Facebook come se fosse la normalità.

La tinta conteneva componenti chimici e ha causato al povero cane, prurito, ustione e sfaldamento tanto che si è arrivati a dover amputare l’orecchio perché la situazione era degenerata.

La donna se l’è presa con il negozio che ha venduto la tinta, noi invece pensiamo che certe volte sarebbe meglio pensare prima di agire. Che necessità c’era di creare questo scompenso al cane e di tingergli le orecchie di rosa?

Amare gli animali significa rispettarli nella loro natura. Avere un amico a quattro zampe e poi trasformarlo a proprio piacimento significa non accettarlo per com’è, ma ridicolizzarlo per farlo somigliare a qualcosa che non è.

Dominella Trunfio