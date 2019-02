Presenza eccessiva di vitamina D, che può comportare problemi seri, fino alla disfunzione renale. E' per questo motivo che la Hill's Pet Nutrition ha richiamato volontariamente molti prodotti in scatola di mangime per cani, di cui un lotto ANCHE IN ITALIA.

Sebbene la vitamina D sia un nutriente essenziale per i cani, l'ingestione di livelli elevati può portare a potenziali problemi di salute a seconda del livello e della durata dell'esposizione.

I cani possono presentare sintomi come vomito, perdita di appetito, aumento della sete, aumento della minzione, eccessiva salivazione e perdita di peso.

La vitamina D, se consumata in livelli molto elevati, può portare a gravi problemi di salute nei cani, inclusa l’insufficienza renale.

I proprietari di cani che hanno consumato uno dei prodotti elencati e che manifestano uno di questi sintomi, devono contattare il loro veterinario.

Nella maggior parte dei casi, è previsto un completo recupero dopo l'interruzione dell'alimentazione.

Il lotto di prodotto umido cane coinvolto è stato distribuito attraverso negozi per animali e cliniche veterinarie.

Non sono coinvolti alimenti in formato secco, alimenti per gatto o snacks.

Si prega di controllare le scorte disponibili e identificare l'eventuale prodotto interessato.

Si tratta di: Hill's™ Prescription Diet™ Canine i/d 360g

Il lotto di prodotto interessato dovrebbe essere rimosso e restituito a Hill's.

Si prega di contattare 800 701 702 per domande o ulteriori chiarimenti.

"Teniamo a cuore la salute di tutti i cani e gatti e ci impegniamo a fornire ai proprietari prodotti sicuri e di alta qualità. Hill's ha identificato e isolato l'errore e ha messo in atto misure di controllo per impedire che ciò accada di nuovo. Per ulteriori informazioni, contattare la Hill's Pet Nutrition, servizio clienti all'indirizzo [email protected]".

Il richiamo ha interessato anche UK e USA, dove le referenze ritirate soino state molte di più.