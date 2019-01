No ai cani di grossa taglia in metro. Un anno fa la Metropolitan Transportation Authority di New York ha introdotto questo divieto. Ammessi solo i "cani da borsetta". Una decisione che ha fatto molto discutere ma dopo i primi malumori è successo qualcosa di inaspettato.

Gli abitanti della Grande Mela non sono rimasti di certo a guardare e a subire passivamente il divieto di portare con loro i fidi amici a quattro zampe.

Le regole sono chiare quando si tratta di trasportare animali sulla metropolitana di New York.

"Nessuno può portare alcun animale in qualsiasi mezzo di trasporto o impianto a meno che non sia chiuso in un box."

Ma le norme non dicono nulla di esplicito sulla taglia dell'animale. Fondamentalmente, qualsiasi sia la dimensione del cane, deve essere trasportarlo all’interno della sui trasporti pubblici. Questo provvedimento non si estende a cani-guida o di supporto medico, o ai cani che accompagnano le forze dell’ordine.

La norma avrebbe potuto rendere la vita difficile a chi vive con animali di grossa taglia, ai quali sarebbe stato vietato portarli con loro durante gli spostamenti quotidiani coi mezzi pubblici. Ed è così che i newyorkesi hanno colto la palla al balzo interpretando letteralmente il divieto ed evitando anche una multa salata.

Le esilaranti immagini che seguono sono state scattate in metropolitana nel corso del 2018 e mostrano i passeggeri con borse enormi, con all'interno cani tutt'altro che piccoli. Uno spettacolo che ha dell’incredibile e suscita non poco stupore. Al momento pare che la Metropolitan Transportation Authority non abbia contestato nulla ai passeggeri.

Una vicenda che dimostra quanto il tema dei diritti degli animali sia molto caro agli abitanti di New York, pur garantendo la sicurezza e la vivibilità degli altri passeggeri a bordo dei mezzi pubblici.

Francesca Mancuso

