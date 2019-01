L'intera gamma emozionale della Sinfonia n. 9 di Mahler perfettamente emulata dai movimenti interpretativi di un gatto.

Gli adagi di Mahler riescono a suscitare emozioni intense e varie, come tutti i suoi fan sapranno grazie ai suoi cambiamenti armonici e alla particolare cadenza ritmica. E tutta l'intensità della musica è stata riprodotta alla perfezione da Choco, il gatto della pianista giapponese Yuriko Morota attraverso le contorsioni drammatiche del suo corpo che nel finale diventano struggenti, esattamente come la fine della sinfonia stessa.

Il potere della musica quando si unisce al potere felino il risultato non può che essere fenomenale:

Il video di Choco postato su Twitter è diventato virale nel maggio scorso con oltre due milioni di visualizzazioni e ha persino ispirato vignette di famosi disegnatori:

Come riporta anche ClassicFm, nota rivista di musica classica che in questi giorni ha dedicato un articolo proprio alla spettacolare interpretazione di Choco:

"l'ultima sinfonia di Mahler fu scritta tra il 1908 e il 1909, in un momento in cui il compositore si trovava di fronte alla sua salute e alla sua mortalità. Il suo movimento finale è spesso descritto come il suo "addio al mondo" con un breve motivo struggente ripetuto all'infinito, prima di essere consumato dal silenzio alla fine"