Impossibile non trovarlo adorabile: il cane Wiley con il suo naso a forma di cuore è una vera e propria star del web e il suo profilo Instagram ha oltre 100mila followers.

Macchie nere e bianche come un normalissimo Dalmata, ma è solo una a fare la differenza: quella a forma di cuore che si trova proprio sul suo nasino. Wiley è davvero adorabile per questo, quando è in strada con la sua proprietaria, non c’è persona che non si fermi a coccolarlo.

Chiaramente si tratta di un effetto ottico: il cuore è formato dal naso e da due normalissime macchie di pelo che sono comuni a questa razza, ma la natura ha fatto tanto di più: ha reso Wiley unico, come tanti altri nostri amici a quattro zampe.

“Quando l’ho preso - ha raccontato Lexi la proprietaria al Daily mail - era piccolissimo. Si era rannicchiato subito tra le mie braccia: da quel momento siamo inseparabili. Ci siamo scelti tra una cucciolata e non mi ero accorta subito del naso a forma di cuore… al momento, infatti, non era ancora totalmente formato. Ho scelto Wiley per la sua dolcezza e la sua personalità”.

È questo è un punto a favore per Lexi perché come diciamo sempre ogni amico a quattro zampe è speciale. Queste sono alcune delle immagini di quando era solo un cucciolo:

Il suo Instagram, hi.wiley, ha oltre 100mila followers, guardate che simpatico:

Oggi invece è un bel cagnone:

Leggi anche:

Dominella Trunfio