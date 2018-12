Cerchiamo in tutti i modi di farci amare, ci mettiamo a loro completa disposizione, li coccoliamo, li viziamo, li accarezziamo, gli cediamo il nostro letto e i gatti che fanno? Tentano di farci fuori.

Siamo seduti al pc e ci sentiamo spiati: i suoi occhi spuntano da sotto il letto, da dietro la tenda e perfino da sotto le coperte. Ti guarda, studia i nostri movimenti pronto a tenderci un agguato.

Il tuo gatto non ha mai dimenticato di quella volta che gli hai impedito di distruggere l’Albero di Natale o che l’hai lasciato da solo per fare i bagordi di Capodanno e adesso, attento, forse il tuo gatto sta pianificando il tuo omicidio. Come capirlo?

In maniera del tuo scherzosa, con il decalogo stilato da Elogio alla follia: 12 punti per conoscere il nemico ed il pericolo che vi attende.

1. Porta animali morti in casa?

È un segnale chiaro: farai la stessa fine!

2. Credi che ti fa i massaggi alla pancia?

Vuole solo capire quale dei tuoi organi interni è il più debole!

3. Ti tocca il viso con la zampa mentre dormi?

I gatti non sono in grado di strangolare una persona, ma questo non impedisce loro di continuare a provarci!

4. Butta la sabbia fuori dalla lettiera?

La verità è che fa pratica per seppellirti quando sarai morto.

5. Ti attende dietro la tenda della doccia?

…Che carino? Ma non hai mai visto Psycho?

6. Si nasconde al buio e ti guarda?

Ti sta studiando nel tuo habitat naturale…

7. Affila gli artigli come se fosse sul punto di uccidere qualcuno?

E a te fa pure simpatia? Non credo che sopravvivrai a lungo…

8. Dorme sul tuo pc?

Vuole impedirti di avere accesso alla tecnologia…

9. Cerca ripetutamente di farti inciampare.

E' un modo come un altro per sbarazzarsi di te…

10. Scappa quando entri in una stanza?

Potrebbe aver appena fallito un attentato alla tua persona. Attento, la prossima volta potresti non essere così fortunato

11. Mangia erba?

Sta preparando il suo corpo e il suo spirito al combattimento finale…

12. Ti sfida con lo sguardo?

È guerra psicologica!

Ma la conclusione è che qualunque cosa loro facciano, noi li amiamo!

Dominella Trunfio

In cover: Ugo, killer d'eccellenza