Acrilammide e micotossine nelle crocchette per gatti. È quanto denuncia la rubrica Borsa della Spesa della Svizzera italiana, che nette a confronto 15 crocchette per gatti ed ecco cosa emerge.

Cosa c’è dentro le crocchette dei nostri gatti? A quanto pare tra le altre cose, anche sostanze chimiche in qualità eccessive. A svelarlo è un test che ha analizzato 15 tra le marche più conosciute, il risultato? 8 sono state classificate come soddisfacente, 4 poco soddisfacenti e 3 insufficienti. Quindi la prima cosa che si nota è che tra quelli portati in laboratorio non ce n’è nessuno che eccelle.

Crocchette per gatti, acrilammide e micotossine

Il perché è molto semplice, all’interno delle crocchette per gatti è stata trovata acrilammide che è una sostanza chimica riconosciuta come cancerogena per gli animali e potenzialmente cancerogena per le persone.

Come spiega l’Efsa, l’acrilammide si forma naturalmente negli alimenti amidacei durante la cottura ad alte temperature come frittura, cottura al forno e alla griglia e anche durante i processi di trasformazione industriale a oltre 120° C e bassa umidità.

La seconda sostanza presente riguarda le micotossine composti tossici prodotti da diversi tipi di funghi, appartenenti principalmente ai generi Aspergillus, Penicillium e Fusarium. In particolari condizioni ambientali, quando la temperatura e l’umidità sono favorevoli, questi funghi proliferano e possono produrre micotossine.

Generalmente entrano nella filiera alimentare attraverso colture contaminate destinate alla produzione di alimenti e mangimi, principalmente di cereali.

Come spiega l’Efsa, la presenza di micotossine negli alimenti e nei mangimi può essere nociva per la salute umana e degli animali poiché può causare effetti avversi di vario tipo, come il cancro e la mutagenicità, nonché portare disturbi a livello estrogenico, gastrointestinale e renale. Alcune micotossine sono inoltre immunosoppressive e riducono la resistenza alle malattie infettive.

Crocchette per gatti, marche bocciate e promosse

Secondo la Borsa della Spesa,sul podio per presenza di acrilamide troviamo Purina One e Purina Pro Plan con rispettivamente 1660 e 1530 microgrammi per chilo, poi c’è Qualità & prix con 1010 microgrammi di acrilammide al chilo. Quelli che ne contengono di meno sono i Coshida di Lidl 8178 microgrammi.

Ecco in generale cosa è emerso dai test in laboratorio.

Marche soddisfacenti:

Hill’s Science Plan (adult 1-6 Optimal Care);

Iams Naturally (Adult);

Topix (Alimento secco per gatti);

Royal Canin (Regular sterilised);

Purina Felix (Knuspermenu);

M-Budget (Alimento secco per gatti);

Coshida (Completo);

Whiskas (+1).

Marche poco soddisfacenti:

Purina One (Bifensis adult);

Exelcat (Menu Craquant);

Natural Trainer (Adult);

Almo Nature (Alternative).

Marche insufficienti:

Purina Pro Plan (Adult Optirenal);

Josera (Classic);

Cat Menu-Mix (Qualité&Prix).

Per quanto riguarda la presenza di acrilammide sono un campione è stato giudicato buono, ovvero Coshida di Lidl.

Diversa la situazione per le micotossine. I prodotti promossi sono Iams Naturally, Royal Canin e Whiskas, quelli buoni Hill’S, Purina Felix e Purina One, quelli poco soddisfacenti Topix, M-Budget, Exelcat e Purina Pro Plan e infine quelli insoddisfacenti Coshida, Natural Trainer, Almo Nature, Josera e Cat Menu-Mix.

Dominella Trunfio