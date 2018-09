Una cuccia per cani da sogno: confortevole, funzionale e sostenibile. È quella progettata dallo Studio Schicketanz realizzata con materiali eco compatibili, un piccolo cottage autosufficiente da far invidia.

Una cuccia che non è solo 'una cuccia', perché segue la filosofia dello studio ovvero "paesaggio, architettura e interior design con un'enfasi focalizzata sulla vivibilità", come si legge sul loro sito.

Perché questa dog house oltre che essere molto bella, ha un tappeto verde che permette al cane di salire sul tetto e rilassarsi vicino a un rubinetto che serve sia per dissetare Fido che per irrigare (e quindi ridurre lo spreco di acqua).

I materiali sono tutti riciclati e quindi a impatto zero, c’è una ventola a energia solare che permette raffreddamento e riscaldamento dell’ambiente che contribuisce quindi al benessere animale senza creare sofferenze di cambio stagione e uno scarico nascosto dietro la parete frontale che facilita nella pulizia dell’interno. Di fianco, una tasca per riporre cibo e oggetti del nostro amico a quattro zampe.

Ci sono poi delle simpatiche finestrelle per tenere d’occhio chi passa!

La cuccia eco-friendly è in mostra al Carmel Canine Cottages Competition dall'11 settembre al 15 settembre. Dopo l'evento, la struttura sarà messa all'asta e tutti i fondi saranno destinati alla Society for the Prevention of Cruelty to Animals (SPCA).

