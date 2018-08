Si è salvato nascondendosi in un barbecue. Un piccolo miracolo dopo l’incendio che ha devastato l’Attica in Grecia causando la morte di 91 persone. Ma per questo cane la storia per fortuna è a lieto fine.

Per riparasi dalle fiamme si era nascosto in un forno da barbecue in un bosco nell'area di Mati, la cittadina di mare devastata dagli incendi in Grecia lo scorso 23 giugno.

Il cane era così spaventato che per convincerlo a uscire ci sono volute due ore e mezza. Si era accucciato in fondo, tutto ricoperto di cenere e polvere, assieme ad un altro cagnolino anche lui salvo. Al momento non si sa chi sia il proprietario dei due cani.

Il video è stato pubblicato su Facebook da Artemis Kyriakopoulou la donna che ha trovato il cane.

“Era ferito, con ustioni, ed era affamato, lo abbiamo portato da un veterinario e ora sta meglio”, ha scritto la donna nel post.

Il cagnolino ribattezzato Loukoumakis è stato curato e si sta lentamente riprendendo. Intanto continuano le indagini per appurare la natura degli incendi.

Sono centinaia gli animali feriti salvati nelle zone colpite dai roghi, in particolare a Mati e nella località di Kineta. A una settimana dagli incendi, sono più di 350 quelli trovati nelle due aree.

Dominella Trunfio