Rischio soffocamento per cani e gatti che usano il distributore di acqua LURVIG di Ikea. Per questo, la società svedese ha provveduto al ritiro del prodotto dal mercato.

IKEA ha ricevuto segnalazioni riguardanti due incidenti in cui i cani coinvolti sono rimasti soffocati perché nel tentativo di bere, la testa è rimasta incastrata nella campana di LURVIG.

Da qui è partito l'immediato ritiro. Il distributore di acqua è stato venduto in 15 paese dal mese di ottobre 2017, quando è stata lanciata la linea del colosso svedese dedicata agli animali domestici.

Un passo falso di Ikea, che potrebbe costare la vita a cani e gatti com'è successo nei due casi segnalati. Per questo la società si è vista costretta a ritirare tutti i distributori di acqua Lurvig " poiché la testa del cane o del gatto può rimanere incastrata nella campana in plastica, con conseguente rischio di soffocamento".

“ Siamo estremamente dispiaciuti per gli avvenimenti che hanno portato al soffocamento dei due cani. Sappiamo che, per molti nostri clienti, gli animali domestici sono componenti della famiglia molto importanti e amati. La sicurezza è la massima priorità per IKEA e per questo abbiamo deciso di ritirare dal mercato il distributore di acqua LURVIG”, ha detto Petra Axdorff, Business Area Manager di IKEA of Sweden AB.

Se lo avete acquistato non utilizzatelo e riportatelo in qualsiasi negozio IKEA per ottenere il rimborso.

Francesca Mancuso