I soldi? Crescono sugli alberi, almeno per il simpatico cane Negro che si è inventato uno stratagemma per avere in cambio dei biscotti: ‘li paga’ con le foglie.

Una simpatica storia quella che arriva dal campus del Diversified Technical Education Institute in Colombia, dove da circa cinque anni, vive un cane di nome Negro, che fa da guardiano al campus ed è molto amato da tutti gli studenti.

Negro vive in libertà, gironzola nel cortile, riceve cibo, acqua e tantissime attenzioni da parte di tutti. Da qualche tempo si è anche inventato un modo curioso per avere dei biscotti, pagandoli in maniera originale e fantasiosa.

Da buon intenditore ha fiutato un nuovo bar nel campus e dopo aver visto la dinamica del commercio, ha deciso di fare la sua parte.

"All'inizio andava nel negozio e guardava gli studenti dare dei soldi e ricevere qualcosa in cambio. Poi un giorno, spontaneamente, è apparso con una foglia in bocca, agitando la coda e facendo capire che voleva un biscotto", ha detto l'insegnante Angela Garcia Bernal.

Negro ha inventato la sua valuta che naturalmente è stata accettata.

"Viene ogni giorno per i biscotti. Paga sempre con una foglia, è il suo acquisto quotidiano”, ha spiegato il cassiere Gladys Barreto.

Insomma, per Negro le foglie possono comprare dolcetti! Guardate che simpatico:

Per quanto incredibile, questa storia è vera e dimostra ancora una volta quanto siano intelligenti i nostri amici a quattro zampe. Chiaramente il personale del campus si assicura che i biscotti per Negro siano alimenti sicuri e adatti ai cani e limita i suoi acquisti a un paio al giorno!

"Quando lo vedi per la prima volta, ti commuovi. Ha trovato un modo per farsi capire", ha detto Bernal.

Dominella Trunfio

