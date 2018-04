Una bella sorpresa attende i passeggeri che dai prossimi giorni arriveranno alla stazione ferroviaria di Ajigasawa, in Giappone, nella prefettura di Aomori. Ad aspettarli infatti ci sarà Wasao, un cane caposazione.

Wasao ha 11 anni, una compagna e una figlia. Qualche anno fa era stato abbandonato ma una commerciante di Ajigasawa di 71 anni lo ha adottato. Per gli abitanti della città è ormai una mascotte, col suo faccione simpatico e i suoi occhi strabici.

Il peloso cane bianco ha conquistato i cuori in tutto il Giappone con i suoi bizzarri sguardi, spesso descritti come "busa-kawaii" busaiku (brutto) con kawaii (carino) in giapponese, e ha recitato in un film omonimo. Wasao è diventato famoso dopo che una cliente del negozio della donna che lo aveva adottato aveva reso note le sue foto sui social e persino in TV.

Il cane non è al suo primo incarico. Dal 2011 è capostazione e quell'anno è stato nominato ambasciatore speciale per le attività legate al turismo.

Ma adesso arriva un nuovo ruolo di responsabilità. La lettera di conferma del suo incarico è stata ufficialmente consegnata il 1° aprile scorso durante una cerimonia di nomina nella piazza della stazione.

La compagna di Wasao, Tsubaki, di 5 anni, lo affiancherà nel ruolo di vicecapo della stazione turistica, e la loro figlia, Chome, di 22, è stata nominata per la prima volta come apprendista capo.

Foto

“Vogliamo dare nuova energia alla visita della stazione di Ajigasawa con la famiglia di Wasao anche quest'anno” , ha detto Takeshi Kudo,del Wasao Project in occasione della cerimonia di nomina.

Wasao è uno dei tanti altri animali che danno il benvenuto ai turisti nelle stazioni. Il più popolare era senza dubbio Tama, il gatto che trasformò una linea ferroviaria in un popolare luogo turistico.

L'associazione turistica della città dice che circa 120.000 persone la visitano ogni anno grazie a Wasao, che accoglie i passeggeri alla stazione e a suo modo dà loro il benvenuto.

Foto

Da trovatello a onesto lavoratore, grazie all'adozione da parte della sua amica umana, che ha dato al cane una casa e una nuova vita.

LEGGI anche:

Francesca Mancuso