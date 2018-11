I gatti amano le scatole, si sa. Perché, allora, non recuperare delle scatole e con un pizzico di creatività per farne un bellissimo gioco divertente? Prendete 20 scatole delle stesse dimensioni e unitile tra di loro, formando un quadrato con 4 scatole per lato aperte nella parte superiore, in modo che il gatto possa passare da una scatola all'altra.



E se i gatti sono 9? Vi immaginate 9 felini pronti a nascondersi e a giocare tra tutto quel cartone?

È lo spettacolo che ci offre il blogger 9 cats nel suo labirinto di cartone per nove felini! Ispirato dal successo che qualche tempo fa hanno avuto su internet i gatti nelle scatole, ha deciso di guadagnarsi lo scettro della "cuteness" portando il gioco con le scatole a un altro livello.

Vedere per credere! Ecco cosa combinano Lulu, Musashi, Kojiro, Maru, Taru e gli altri in un video che sta diventando virale sul web per la sua eccessiva dolcezza, simpatia e grazia felina.

Ma perché ai gatti piacciono così tanto le scatole? Ne avevamo parlato qualche tempo fa, quando ci avete inondato di foto dei vostri amati felini alle prese con il cartone. Le scatole sono luoghi isolanti, antistress e confortevoli, perfetti per nascondersi, rilassarsi, dormire, e, occasionalmente, lanciare un attacco a sorpresa.

Insomma, date una scatola al vostro gatto per farlo felice! (E mandateci la sua foto!)

Roberta Ragni

