A Bologna l’asfalto riciclato al 100% dagli scarti dei cantieri

I laboratori Cea hanno creato l’asfalto 100% riciclabile, in collaborazione con l’Università di Bologna. Ci è voluto un anno e mezzo per arrivare alla miscela che consente di riutilizzare il 100% degli scarti dei cantieri, certificata dall’ente tedesco Tüv ma ancora priva di nome.

La miscela, con l’aggiunta di additivi chimici, viene erogata da un macchinario direttamente sul luogo della stesura, e qui utilizzata per ripristinare l’asfalto. Consente di non impiegare, come accade normalmente, bitumi e materiali nuovi, ma solo gli scarti riciclati.

Un prodotto davvero innovativo all’insegna della sostenibilità ambientale.

FONTE: Il Sole 24 Ore

