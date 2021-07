The Woodsman’s Treehouse, la casa sull’albero più lussuosa del mondo dove trascorrere una vacanza da sogno

Di case sugli alberi ne esistono molte in tutto il mondo, Italia compresa, ma The Woodsman’s Treehouse è forse una delle più lussuose al mondo, immersa in un bosco di querce del Regno Unito. Luogo fiabesco dov’è possibile godersi un soggiorno extra-lusso, sospesi sugli alberi.

Non aspettatevi casette spartane perché qui è il comfort a farla da padrona. L’abitazione è infatti dotata di sauna e vasca idromassaggio, doccia con panorama, caminetto girevole e forno a legna, cucina super-attrezzata, lettone king-size. Alla sauna e alla vasca idromassaggio si accede tramite una scala a chiocciola che conduce sul tetto.

Anche esternamente la casa ha un aspetto di grande impatto e vi si accede tramite una meravigliosa scala a spirale e un ponte in corda. Distribuita su due piani tra i rami di una quercia, è rivestita con diversi tipi di legno, e include varie finestre panoramiche, inclusa una posizionata sul soffitto, per ammirare il cielo stellato.

Immersa nei boschi della contea inglese di Dorset, è nata dalla collaborazione tra Guy Mallinson e Keith Brownlie di BEaM, costruita nel pieno rispetto dell’ecosistema naturale circostante, utilizzando legno di castagni locali e listelli di rovere.

