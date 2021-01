Questa startup indiana trasforma l’aria inquinata in bellissime piastrelle

In uno dei Paesi più inquinati al mondo, un architetto indiano ha sviluppato un modo rivoluzionario per trasformare le emissioni di carbonio in bellissime piastrelle. Un mix combinato di sostenibilità, artigianato, design e tecnologia.

Lui è Tejas Sidnal ed è il fondatore della startup indiana Carbon Craft Design di Mumbai. Sua l’idea del dispositivo AIR-INK, in grado di estrarre l’anidride carbonica dall’aria e combinarla con una miscela di trucioli di marmo in polvere per creare piastrelle di design.

“Ogni piastrella di carbonio equivale a pulire 30mila litri di aria. Inoltre, queste piastrelle consumano solo un quinto dell’energia necessaria per produrre piastrelle vetrificate”, ha detto Tejas Sidnal a The Better India.

Tutti i metalli pesanti e i componenti dannosi vengono rimossi, poi gli artigiani realizzano le piastrelle in sei tonalità monocromatiche che vanno dal nero, attraversano quattro tonalità di grigio e arrivano al bianco.

©Carbon Craft Design

Ogni tessera è realizzata a mano dall’inizio alla fine. Il processo prevede il taglio, la modellatura, l’unione, il riempimento e infine la formazione della piastrella. Il carbonio catturato viene prima elaborato per rimuovere le impurità metalliche altamente tossiche e poi fuso con una miscela di derivati ​​di cemento e marmo per fabbricare piastrelle di carbonio.

Questo processo richiede molta meno energia rispetto alla produzione di piastrelle generiche. Dopo aver elaborato un prototipo, il team ha contattato i tradizionali produttori di piastrelle di cemento artigianali in Gujarat e Tamil Nadu per la produzione su larga scala.

Fonte: The Better India / Carbon Craft Design

