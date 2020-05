Ristrutturare casa “gratis”: in arrivo nuovo ecobonus del 120%, nel decreto aprile

Ristrutturare “gratis” la propria abitazione, grazie al raddoppio delle detrazioni per ecobonus, sismabonus e solare. Nella nuova bozza del decreto “aprile” si parla anche di introdurre una nuova norma, con un innalzamento senza precedenti delle attuali detrazioni fiscali.

L’Ecobonus per l’edilizia permetterà a chi realizzerà interventi di ristrutturazione della propria casa abbattendone sia i consumi che l’impatto ambientale, di ottenere sgravi fiscali pari a 120% della spesa sostenuta. Di fatto, ogni 10.000 euro spesi, si potrebbe ottenere un credito fiscale di 12.000 euro.

A rivelarlo è stato il Premier Conte durante un’intervista al Fatto Quotidiano, riportata sul sito del Governo, nel decreto maggio vi sarà una misura molto importante

“che consentirà a tutti i cittadini, attraverso il credito di imposta, di ristrutturare gli immobili per adeguarli alla normativa antisismica e per l’efficientamento energetico, a costo zero: gratis. Il meccanismo è stato suggerito dal ministro Fraccaro e avrà forte impatto: ci aspettiamo maggiore occupazione e la decisa ripresa delle costruzioni. E senza ulteriore consumo del suolo”.

A confermalo è stato anche Il Ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli:

Secondo quanto riferito da Conte, nel decreto trova posto anche una norma che

“distribuirà 3 miliardi ai Comuni per sbloccare lavori di manutenzioni e opere pubbliche con procedure di gara semplificate. Sempre con Comuni e Province, stiamo lavorando a un piano straordinario per l’edilizia scolastica, approfittando delle scuole chiuse, per avere a settembre aule ristrutturate e sicure per i nostri ragazzi”.

Cosa prevede il nuovo ecobonus per le ristrutturazioni al 120%

Secondo le indiscrezioni che circolano in questi giorni sulla bozza del decreto aprile, ormai prossimo all’approvazione dopo il via libera del Senato, è previsto il rafforzamento dell’ecobonus, ossia la detrazione fiscale per gli interventi di efficientamento energetica degli edifici.

Il nuovo bonus, attualmente pari al 50% o al 65% in base agli interventi (80% nel caso del sismabonus), dovrebbe essere portato al 120% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022.

Tre potrebbero essere gli interventi ammessi da luglio:

l’isolamento termico delle facciate e/o delle coperture fino a 60 mila euro di spesa moltiplicati per il numero delle unità immobiliari del condominio;

fino a 60 mila euro di spesa moltiplicati per il numero delle unità immobiliari del condominio; la sostituzione degli impianti termici con pompe di calore , anche abbinati all ’installazione di impianti fotovoltaici o impianti di microgenerazione (fino a 30 mila euro di spesa moltiplicato per il numero di unità immobiliari);

, anche abbinati all o (fino a 30 mila euro di spesa moltiplicato per il numero di unità immobiliari); la sostituzione degli impianti a gasolio con quelli più efficienti in termini energetici ed emissivi (fino a 10 mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari).

Inoltre, nella bozza del decreto sono specificati che anche gli altri interventi oggi agevolati salirebbero al 120%, se eseguiti contestualmente ad almeno uno di quelli inclusi nelle tre categorie. In altre parole, potrebbero usufruirne anche le agevolazioni oggi detraibili al 50% come l’acquisto di finestre, schermature solari e caldaie a condensazione e a biomassa.

Come ottenere l’ecobonus?

Le opzioni al momento al vaglio sono due. Chi ne ha diritto potrebbe ottenere il 120% spalmato negli anni della detrazione oppure il 100% subito sotto forma di anticipo del fornitore che ha effettuato gli interventi. Dal canto suo, il fornitore verrebbe rimborsato sotto forma di credito d’imposta, di valore pari al 120%, da utilizzare in compensazione in 5 quote annuali.

Fonte di riferimento: Governo/Il fatto quotidiano, Ediltecnico

