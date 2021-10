Le tende anti-smog fatte di alghe che assorbono l’inquinamento dalle città [VIDEO]

Il cinquanta per cento della CO 2 mondiale viene assorbito dagli oceani, grazie al potere dei cianobatteri fotosintetici o delle microalghe – spiega Poletto – Sono uno degli organismi più antichi sulla terra, anche prima dei dinosauri. Le alghe si sono evolute per sviluppare un’eccezionale intelligenza biologica che le rende incredibilmente resistenti e molto efficienti come macchine fotosintetiche. Pertanto, le alghe crescono dove la maggior parte degli altri organismi non può. Nelle città, possiamo trovarle anche nei corsi d’acqua contaminati e in siti inquinati. Per questo motivo abbiamo iniziato a vederle come gli organismi perfetti per l’era dell’Antropocene.