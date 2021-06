Corona ha realizzato uno strepitoso bar naturale sulla spiaggia, interamente scolpito con la sabbia

In Cornovaglia l’azienda messicana di birre Corona ha realizzato un bar unico, costruito utilizzando esclusivamente sabbia, bambù, legno e argilla

In estate cosa c’è di meglio di sorseggiare una bibita fresca e dissetante in riva al mare? Farlo su comode e morbide sedie, scolpite nella sabbia dorata. Ad avere la fortuna di provare quest’esperienza sono stati gli inglesi. Agli inizi di giugno, infatti, in Cornovaglia il noto marchio di birre messicane Corona ha inaugurato il Corona Natural Bar, un bar temporaneo unico nel suo genere, con un arredamento 100% naturale e, quindi, rispettoso dell’ambiente.

L’innovativo bar è stato allestito su una spiaggia di Porthminster. A progettarlo la designer, esperta in bio-architettura, Molly Windels-Lyte.

La sfida legata era creare un luogo adatto alla socializzazione, che mantenesse il legame con la natura. – spiega l’esperta – Limitandoci ai materiali naturali, molti dei quali sono già riciclati o recuperati, speriamo di dimostrare che possiamo costruire rispettando la natura, non andando contro di essa. E se riusciamo a creare un intero bar che non lasci tracce nel mondo naturale, le persone possono fare lo stesso quando si incontrano con i loro amici.

Al bando cemento e acciaio, quindi. Per realizzare il bar, che è rimasto aperto dal 3 al 7 giugno, sono stati utilizzati esclusivamente materiali ecosostenibili: sabbia, argilla, legno e bambù. E il risultato è stato davvero incredibile, come rivelano le foto!

Fonte: Corona/CornwallLive

