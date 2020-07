In vendita questa casa degli Hobbit immersa nel bosco, che sembra uscita dal libro di Tolkien

Avete sempre sognato di vivere in una casetta degli Hobbit? Se la risposta è sì, sappiate che in Galles ce n’è una bellissima in vendita. L’Hobbit House, che si trova nei pressi di Carmarthen, in Galles, è una stravagante abitazione immersa nel verde, che sembra essere uscita dall’universo fantasy di J.R.R. Tolkien.

La casetta è circondata da 80 acri di boschi di querce secolari ed è un vero paradiso per chi ama trascorrere del tempo a contatto con la natura. Al momento l’Hobbit House è in vendita su Rightmove, il portale web immobiliare più grande del Regno Unito, al prezzo di 475.000 sterline, circa 520.000 Euro.

La casetta è stata costruita nel 2005 ed è eco-sostenibile: utilizza un generatore per l’elettricità, l’acqua proviene da una sorgente del bosco ed è riscaldata grazie ad una stufa a legno. Entrando nell’abitazione ci si ritrova nell’area giorno, arredata con un divano e alcuni mobili di legno. La luce filtra da un’enorme finestra.

Per andare nella zona notte, bisogna salire una scaletta di legno che porta al soppalco dove è posizionato il letto, in cui si ha l’impressione di dormire abbracciati dai rami dell’albero che lo sorregge il soppalco.

L’Hobbit House ha anche un bel terrazzino coperto in cui ci si può rilassare a leggere un libro o pranzare in compagnia all’aperto ed è dotata di un bagno con doccia, wc e lavandino.

Nel bosco ci sono anche altre casette rotonde che possono essere usate come depositi e per altre attività ricreative. Insomma, in questo luogo suggestivo e immerso nella natura non manca proprio nulla, eccetto (almeno per ora) i residenti.

